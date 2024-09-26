Картофельные очистки для подкормки смородины, малины и крыжовника. Кусты выглядят здоровее и лучше плодоносят

Если вы хотите, чтобы смородина, малина или крыжовник лучше росли и давали больше урожая, то можете использовать картофельные очистки в качестве удобрения. Подкормленные таким образом кусты выглядят "здоровее" и лучше плодоносят.
— В течение всего сезона подкладывайте очистки под кусты, следя за состоянием уже использованного субстрата. Если он разложился, то можно добавлять новую порцию.
— Выкопайте неглубокую траншею вокруг куста (до 20 см) и прикапывайте в неё картофельные очистки.
— Можно также поместить очистки в отдельную ёмкость, залить горячей водой и оставить на 2-3 дня, периодически помешивая. Эта смесь используется не только для подкормки кустов, но и для повышения плодородия почвы перед посадкой рассады.
— Чтобы усилить эффект от применения очисток, можно добавить в них один из доступных ЭМ-препаратов (Байкал ЭМ1, Бокаши, Эмочка и т. д.).
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.