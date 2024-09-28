Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки

Многие из нас выбрасывают пустые рулоны туалетной бумаги, не задумываясь. Но оказывается, эти скромные картонные тюбики могут быть полезными инструментами для вашего сада! Вместо того чтобы отправлять их в мусор, можно найти экологичные способы использовать их для помощи растениям. Садовод Линда Паркер делится своими лучшими идеями, как повторно использовать рулоны туалетной бумаги, чтобы ваши растения процветали.
Они отлично удерживают влагу, защищают молодые растения от вредителей, помогают улучшить компост и даже служат биоразлагаемыми маркерами. Вот несколько простых и полезных способов применения рулонов туалетной бумаги в садоводстве.
Пустые рулоны туалетной бумаги идеально подходят для выращивания семян в помещении. Поскольку они биоразлагаемы, рулоны можно сажать прямо в землю, не беспокоясь о повреждении корней.
Рулоны туалетной бумаги могут служить барьером, защищая молодые растения от улиток и других вредителей.
Рулоны туалетной бумаги богаты углеродом, что делает их отличным дополнением к компостной куче.
Вы можете использовать рулоны туалетной бумаги для хранения и организации мелких садовых инструментов и расходных материалов.
Используйте рулоны туалетной бумаги в качестве маркеров для обозначения растений. Они легко разлагаются и не создают пластикового мусора.
Рулоны туалетной бумаги можно использовать для создания временной мульчи, которая поможет сохранять влагу и снизить количество сорняков.
Используйте рулоны туалетной бумаги, чтобы помочь растениям с глубокими корнями, таким как фасоль и подсолнечник, развить мощную корневую систему.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.