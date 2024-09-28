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Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки

Эксперт Паркер: как повторно использовать рулоны туалетной бумаги в саду
3:33
Садоводство

Многие из нас выбрасывают пустые рулоны туалетной бумаги, не задумываясь. Но оказывается, эти скромные картонные тюбики могут быть полезными инструментами для вашего сада! Вместо того чтобы отправлять их в мусор, можно найти экологичные способы использовать их для помощи растениям. Садовод Линда Паркер делится своими лучшими идеями, как повторно использовать рулоны туалетной бумаги, чтобы ваши растения процветали.

Эксперт Паркер: как повторно использовать рулоны туалетной бумаги в саду
Фото: commons.wikimedia. org by Maite Antolínez Méndez, CC BY-SA 4.0

Почему стоит использовать рулоны туалетной бумаги в саду

Они отлично удерживают влагу, защищают молодые растения от вредителей, помогают улучшить компост и даже служат биоразлагаемыми маркерами. Вот несколько простых и полезных способов применения рулонов туалетной бумаги в садоводстве.

1. Использование для посева семян

Пустые рулоны туалетной бумаги идеально подходят для выращивания семян в помещении. Поскольку они биоразлагаемы, рулоны можно сажать прямо в землю, не беспокоясь о повреждении корней.

Как использовать

  1. Разрежьте рулон пополам.
  2. Поставьте его вертикально в контейнер и заполните почвой.
  3. Посадите семена, полейте и поставьте на солнечное место.
  4. Когда саженцы будут готовы, высадите их прямо в сад, вместе с рулоном.

2. Защита растений от вредителей

Рулоны туалетной бумаги могут служить барьером, защищая молодые растения от улиток и других вредителей.

Как использовать

  1. Установите рулон вокруг основания растения.
  2. Углубите его в почву, чтобы он оставался на месте.
  3. Картон защитит растение, пока оно не окрепнет.

3. Компостирование

Рулоны туалетной бумаги богаты углеродом, что делает их отличным дополнением к компостной куче.

Как использовать

  1. Разорвите рулоны на мелкие кусочки.
  2. Смешайте с зелёными отходами, такими как овощные очистки.
  3. Регулярно перемешивайте компост, чтобы все разлагалось равномерно.

4. Организация инструментов

Вы можете использовать рулоны туалетной бумаги для хранения и организации мелких садовых инструментов и расходных материалов.

Как использовать

  1. Вставляйте внутрь рулонов небольшие предметы, такие как завязки для растений или этикетки.
  2. Храните их в коробке, чтобы избежать беспорядка.

5. Биоразлагаемые маркеры для растений

Используйте рулоны туалетной бумаги в качестве маркеров для обозначения растений. Они легко разлагаются и не создают пластикового мусора.

Как использовать

  1. Нарежьте рулон на кольца.
  2. Напишите название растения и поместите кольцо у основания саженца.

6. Мульчирование

Рулоны туалетной бумаги можно использовать для создания временной мульчи, которая поможет сохранять влагу и снизить количество сорняков.

Как использовать

  1. Разрежьте рулоны вдоль и расплющите.
  2. Разложите их вокруг основания растений.

7. Укрепление корней

Используйте рулоны туалетной бумаги, чтобы помочь растениям с глубокими корнями, таким как фасоль и подсолнечник, развить мощную корневую систему.

Как использовать

  1. Наполните рулон почвой и посадите семена.
  2. Пересадите саженцы прямо в землю вместе с рулоном.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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