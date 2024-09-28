Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки

Эксперт Паркер: как повторно использовать рулоны туалетной бумаги в саду

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие из нас выбрасывают пустые рулоны туалетной бумаги, не задумываясь. Но оказывается, эти скромные картонные тюбики могут быть полезными инструментами для вашего сада! Вместо того чтобы отправлять их в мусор, можно найти экологичные способы использовать их для помощи растениям. Садовод Линда Паркер делится своими лучшими идеями, как повторно использовать рулоны туалетной бумаги, чтобы ваши растения процветали.

Фото: commons.wikimedia. org by Maite Antolínez Méndez, CC BY-SA 4.0

Почему стоит использовать рулоны туалетной бумаги в саду

Они отлично удерживают влагу, защищают молодые растения от вредителей, помогают улучшить компост и даже служат биоразлагаемыми маркерами. Вот несколько простых и полезных способов применения рулонов туалетной бумаги в садоводстве.

1. Использование для посева семян

Пустые рулоны туалетной бумаги идеально подходят для выращивания семян в помещении. Поскольку они биоразлагаемы, рулоны можно сажать прямо в землю, не беспокоясь о повреждении корней.

Как использовать

Разрежьте рулон пополам. Поставьте его вертикально в контейнер и заполните почвой. Посадите семена, полейте и поставьте на солнечное место. Когда саженцы будут готовы, высадите их прямо в сад, вместе с рулоном.

2. Защита растений от вредителей

Рулоны туалетной бумаги могут служить барьером, защищая молодые растения от улиток и других вредителей.

Как использовать

Установите рулон вокруг основания растения. Углубите его в почву, чтобы он оставался на месте. Картон защитит растение, пока оно не окрепнет.

3. Компостирование

Рулоны туалетной бумаги богаты углеродом, что делает их отличным дополнением к компостной куче.

Как использовать

Разорвите рулоны на мелкие кусочки. Смешайте с зелёными отходами, такими как овощные очистки. Регулярно перемешивайте компост, чтобы все разлагалось равномерно.

4. Организация инструментов

Вы можете использовать рулоны туалетной бумаги для хранения и организации мелких садовых инструментов и расходных материалов.

Как использовать

Вставляйте внутрь рулонов небольшие предметы, такие как завязки для растений или этикетки. Храните их в коробке, чтобы избежать беспорядка.

5. Биоразлагаемые маркеры для растений

Используйте рулоны туалетной бумаги в качестве маркеров для обозначения растений. Они легко разлагаются и не создают пластикового мусора.

Как использовать

Нарежьте рулон на кольца. Напишите название растения и поместите кольцо у основания саженца.

6. Мульчирование

Рулоны туалетной бумаги можно использовать для создания временной мульчи, которая поможет сохранять влагу и снизить количество сорняков.

Как использовать

Разрежьте рулоны вдоль и расплющите. Разложите их вокруг основания растений.

7. Укрепление корней

Используйте рулоны туалетной бумаги, чтобы помочь растениям с глубокими корнями, таким как фасоль и подсолнечник, развить мощную корневую систему.

Как использовать

Наполните рулон почвой и посадите семена. Пересадите саженцы прямо в землю вместе с рулоном.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

