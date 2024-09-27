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Не выбрасывайте старые губки: вот как они помогут вашему саду

Эксперт Паркер: как переработка старых губок помогает улучшить рост растений
2:45
Садоводство

Использование старых губок в саду — это не только экологично, но и полезно для растений. Переработка губок помогает улучшить дренаж, удержание влаги и поддержку корневой системы, — делится своими рекомендациями садовод Линда Паркер.

Эксперт Паркер: как переработка старых губок помогает улучшить рост растений
Фото: PxHere is licensed under CC0

Почему старые губки полезны для сада?

Губки обладают отличными впитывающими и пористыми свойствами, что делает их идеальными помощниками в садоводстве. Вот несколько причин, почему они полезны:

  • Удержание влаги: губки помогают сохранять почву влажной дольше, что особенно важно в жаркие дни или в период засухи.
  • Улучшение дренажа: размещённые на дне горшков или контейнеров, губки предотвращают застой воды и защищают корни от загнивания.
  • Аэрация корней: губки создают воздушные карманы, улучшая доступ кислорода к корням, что способствует их здоровому росту.
  • Экологичность: используя старые губки в саду, вы сокращаете количество отходов, давая вещам вторую жизнь.

Применение губок в садоводстве

1. Для дренажа горшков

Разрежьте губку на маленькие кусочки и уложите их на дно горшка. Это улучшит дренаж, предотвратит переувлажнение почвы и обеспечит равномерное распределение воды.

2. Увлажнение почвы на клумбах

Если у вас большие грядки, смешайте кусочки губок с почвой. Губки будут удерживать излишки воды, а затем постепенно отдавать её, сохраняя ваши растения увлажнёнными дольше.

3. Для заделки семян

Старые губки можно использовать как среду для прорастания семян. Вырежьте прорези, вставьте в них семена и держите губку влажной. Это создаст идеальные условия для прорастания.

4. Поддержка корней комнатных растений

При пересадке комнатных растений добавьте губку вокруг корней. Она поможет удерживать влагу и воздух, что поддержит здоровый рост корней.

5. Создание увлажнителя для растений

Чтобы поддерживать влажность для тропических растений, намочите губку и поместите её рядом с растением. Вода будет медленно испаряться, повышая влажность вокруг растения.

6. Использование в качестве мульчи

Мелко нарежьте губки и разложите их вокруг растений. Они помогут сохранить влагу и защитят корни от перепадов температуры.

7. В вертикальных садах

В карманах вертикального сада губки помогут удерживать влагу, что особенно полезно для трав и небольших растений, которым требуется постоянное увлажнение.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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