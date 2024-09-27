Не выбрасывайте старые губки: вот как они помогут вашему саду

Использование старых губок в саду — это не только экологично, но и полезно для растений. Переработка губок помогает улучшить дренаж, удержание влаги и поддержку корневой системы, — делится своими рекомендациями садовод Линда Паркер.
Губки обладают отличными впитывающими и пористыми свойствами, что делает их идеальными помощниками в садоводстве. Вот несколько причин, почему они полезны:
Разрежьте губку на маленькие кусочки и уложите их на дно горшка. Это улучшит дренаж, предотвратит переувлажнение почвы и обеспечит равномерное распределение воды.
Если у вас большие грядки, смешайте кусочки губок с почвой. Губки будут удерживать излишки воды, а затем постепенно отдавать её, сохраняя ваши растения увлажнёнными дольше.
Старые губки можно использовать как среду для прорастания семян. Вырежьте прорези, вставьте в них семена и держите губку влажной. Это создаст идеальные условия для прорастания.
При пересадке комнатных растений добавьте губку вокруг корней. Она поможет удерживать влагу и воздух, что поддержит здоровый рост корней.
Чтобы поддерживать влажность для тропических растений, намочите губку и поместите её рядом с растением. Вода будет медленно испаряться, повышая влажность вокруг растения.
Мелко нарежьте губки и разложите их вокруг растений. Они помогут сохранить влагу и защитят корни от перепадов температуры.
В карманах вертикального сада губки помогут удерживать влагу, что особенно полезно для трав и небольших растений, которым требуется постоянное увлажнение.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
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