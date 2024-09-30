Как сохранить урожай на зиму без усилий: лучшие способы заморозки

Эксперт Кучер: как заморозить овощи, чтобы они сохранили вкус

Заморозка овощей — это отличный способ сохранить урожай с дачи на зиму. В этой статье я расскажу о своих любимых способах заморозки овощей, которые использую годами, и поделюсь их преимуществами, — делится садовод Виктор Кучер.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Как замораживать овощи правильно

1. Заморозка сладкого перца

Перец можно замораживать целиком, предварительно удалив семена и сердцевину. Для пиццы я нарезаю его кольцами, а для рагу и супов — кубиками. Единственный минус — сильный запах, который перец оставляет в морозильной камере. Чтобы этого избежать, рекомендую хранить его в пластиковых контейнерах или специальных пакетах с застежками. Для заморозки лучше всего подойдут мясистые сорта, такие как "Асти", "Калифорнийское чудо", "Атлант" и "Анастасия".

2. Заморозка томатов

Я замораживаю томаты несколькими способами. Переспевшие и мягкие помидоры измельчаю в блендере или мясорубке, а полученную мякоть замораживаю в силиконовых формочках для льда. Такие томатные "льдинки" удобно добавлять в блюда вместо томатной пасты. Для пиццы я замораживаю мясистые томаты кольцами, а для рагу — кубиками.

3. Тёртая свекла

Хотя свекла хорошо хранится в погребе и продаётся круглый год, я предпочитаю замораживать её в тёртом виде для удобства. Я натираю свеклу, раскладываю тонким слоем в полиэтилен или в формочки для льда и замораживаю. Это экономит время при приготовлении борща и других блюд.

4. Заморозка капусты

Брюссельская и цветная капуста — мои любимые овощи для заморозки. Брюссельскую капусту я тщательно мою и замораживаю в пакетиках. Цветную капусту разбираю на соцветия, замораживаю на тарелке, а затем складываю в пакеты. Чтобы приготовить их зимой, не требуется размораживание — просто отварите или пожарьте в кляре.

5. Зелёный горошек

Замораживать зелёный горошек просто и выгодно. Хотя его можно купить в любом магазине, собственноручно собранный горох всегда вкуснее. Я очищаю его от стручков и замораживаю небольшими порциями в пакетах. Использую его для супов или пюре.

6. Кабачки и баклажаны

Баклажаны я нарезаю тонкими пластинами и замораживаю. Кабачки очищаю от кожицы и семян, нарезаю кубиками и замораживаю для рагу или супов. Баклажаны после заморозки поджариваю и делаю рулетики с начинкой.

7. Морковь

Я предпочитаю замораживать молодую сладкую морковь. Мелкую замораживаю целиком, чтобы потом карамелизировать. Среднюю морковь натираю на тёрке, чтобы использовать в зажарках, а крупную нарезаю кружочками для супов.

8. Грибы

Для заморозки я использую вешенки, шампиньоны и опята. Вешенки и шампиньоны нарезаю пластинками и замораживаю. Опята можно замораживать сырыми — они быстро готовятся. Все остальные грибы я предварительно отвариваю, так они занимают меньше места и сохраняются дольше.

9. Зелень

Для заморозки хорошо подходят щавель и петрушка, предварительно промытые и нарезанные. Однако зелёный лук после заморозки теряет вкус, а укроп — аромат, поэтому я предпочитаю сушить его.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

