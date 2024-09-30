Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычный рецепт булочек из слоёного теста: ваши гости будут в восторге
В Угледаре военнослужащие ВСУ уже не могут выйти и массово гибнут
Российская "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ доступна круглосуточно
Как снова начать заниматься спортом после болезни?
В россии можно будет выбирать глэмпинг по звездам
Секреты идеальной талии: тренировки и правильное питание
Родион Газманов признался, что кот является его счастьем
Ошибки в уборке, которые совершают все хозяйки: где скапливается самая опасная пыль в доме
Туристов предупредили об опасности таблички "Уберите мой номер" в гостиницах

Как сохранить урожай на зиму без усилий: лучшие способы заморозки

Эксперт Кучер: как заморозить овощи, чтобы они сохранили вкус
Садоводство

Заморозка овощей — это отличный способ сохранить урожай с дачи на зиму. В этой статье я расскажу о своих любимых способах заморозки овощей, которые использую годами, и поделюсь их преимуществами, — делится садовод Виктор Кучер.

Эксперт Кучер: как заморозить овощи, чтобы они сохранили вкус
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Как замораживать овощи правильно

1. Заморозка сладкого перца

Перец можно замораживать целиком, предварительно удалив семена и сердцевину. Для пиццы я нарезаю его кольцами, а для рагу и супов — кубиками. Единственный минус — сильный запах, который перец оставляет в морозильной камере. Чтобы этого избежать, рекомендую хранить его в пластиковых контейнерах или специальных пакетах с застежками. Для заморозки лучше всего подойдут мясистые сорта, такие как "Асти", "Калифорнийское чудо", "Атлант" и "Анастасия".

2. Заморозка томатов

Я замораживаю томаты несколькими способами. Переспевшие и мягкие помидоры измельчаю в блендере или мясорубке, а полученную мякоть замораживаю в силиконовых формочках для льда. Такие томатные "льдинки" удобно добавлять в блюда вместо томатной пасты. Для пиццы я замораживаю мясистые томаты кольцами, а для рагу — кубиками.

3. Тёртая свекла

Хотя свекла хорошо хранится в погребе и продаётся круглый год, я предпочитаю замораживать её в тёртом виде для удобства. Я натираю свеклу, раскладываю тонким слоем в полиэтилен или в формочки для льда и замораживаю. Это экономит время при приготовлении борща и других блюд.

4. Заморозка капусты

Брюссельская и цветная капуста — мои любимые овощи для заморозки. Брюссельскую капусту я тщательно мою и замораживаю в пакетиках. Цветную капусту разбираю на соцветия, замораживаю на тарелке, а затем складываю в пакеты. Чтобы приготовить их зимой, не требуется размораживание — просто отварите или пожарьте в кляре.

5. Зелёный горошек

Замораживать зелёный горошек просто и выгодно. Хотя его можно купить в любом магазине, собственноручно собранный горох всегда вкуснее. Я очищаю его от стручков и замораживаю небольшими порциями в пакетах. Использую его для супов или пюре.

6. Кабачки и баклажаны

Баклажаны я нарезаю тонкими пластинами и замораживаю. Кабачки очищаю от кожицы и семян, нарезаю кубиками и замораживаю для рагу или супов. Баклажаны после заморозки поджариваю и делаю рулетики с начинкой.

7. Морковь

Я предпочитаю замораживать молодую сладкую морковь. Мелкую замораживаю целиком, чтобы потом карамелизировать. Среднюю морковь натираю на тёрке, чтобы использовать в зажарках, а крупную нарезаю кружочками для супов.

8. Грибы

Для заморозки я использую вешенки, шампиньоны и опята. Вешенки и шампиньоны нарезаю пластинками и замораживаю. Опята можно замораживать сырыми — они быстро готовятся. Все остальные грибы я предварительно отвариваю, так они занимают меньше места и сохраняются дольше.

9. Зелень

Для заморозки хорошо подходят щавель и петрушка, предварительно промытые и нарезанные. Однако зелёный лук после заморозки теряет вкус, а укроп — аромат, поэтому я предпочитаю сушить его.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин В Запорожье ракетный удар по зданию СБУ уничтожил офицеров НАТО Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Последние материалы
В россии можно будет выбирать глэмпинг по звездам
Секреты идеальной талии: тренировки и правильное питание
Родион Газманов признался, что кот является его счастьем
Ошибки в уборке, которые совершают все хозяйки: где скапливается самая опасная пыль в доме
В Запорожье ракетный удар по зданию СБУ уничтожил офицеров НАТО
Туристов предупредили об опасности таблички "Уберите мой номер" в гостиницах
Отшелушивание и увлажнение: ключевые этапы зимнего макияжа
Названы основные ошибки при выборе творога для сырников, которые могут испортить блюдо
Советы дачникам, как правильно затачивать садовый инструмент
Как ультраобработанные продукты влияют на организм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.