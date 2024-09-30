Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает

Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сегодня я расскажу, как легко приготовить раствор для выращивания грибов на участке в домашних условиях. Всё, что вам нужно, это гриб, бутылка воды, дрожжи и немного хорошего настроения, — делится опытом садовод Анна Денисенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Ruukel, CC BY-SA 4.0

Как приготовить грибную рассаду

Приготовить рассаду для грибов на участке — совсем несложно. Следуйте этим простым шагам:

Выбор гриба. Возьмите шляпку любого гриба, который вам нравится — подберёзовик, белый или другой. Измельчите её в мясорубке и поместите в литровую бутылку. Залейте водой. Пробуждение спор. Чтобы споры начали активно размножаться, добавьте 2-3 чайные ложки дрожжей (лучше всего подойдут французские). Процесс вызревания. Смесь нужно оставить на 30-40 дней. За это время грибная мякоть осядет на дно, а полезные вещества поднимутся наверх. Завершающий этап. Когда смесь готова, слейте верхний слой жидкости в другую ёмкость, а осадок выбросьте. Теперь ваш посевной раствор готов.

Как правильно использовать грибной раствор

Помните, что в одном грибе содержатся миллиарды жизнеспособных спор, поэтому будьте осторожны с засевом. Поливать раствор лучше всего в том месте, где вы изначально нашли гриб — около дерева или куста. Многие грибы тесно связаны с корневой системой деревьев, поэтому эта связь помогает им лучше развиваться.

Как поливать?

Возьмите обычную садовую лейку и разведите один стакан раствора в 200-литровой бочке воды. Поливайте аккуратно, чтобы грибы получили равномерное распределение по участку.

Приятного садоводства и удачного выращивания грибов!

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

