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Как продлить жизнь старым деревьям: секреты ухода за корой

Эксперт Мордовец: как защитить деревья зимой с помощью побелки
3:21
Садоводство

Старение деревьев можно определить по состоянию их коры — на ней появляются глубокие трещины и отмершие участки. Однако продлить жизнь любимым растениям в саду вполне реально, если провести правильную обработку коры. О том, как это сделать, рассказывает садовод Александр Мордовец.

Эксперт Мордовец: как защитить деревья зимой с помощью побелки
Фото: creativecommons.org by brionv, CC BY-SA 2.0

Как правильно очистить старую кору

На старых деревьях кора со временем начинает отслаиваться, и это не только портит внешний вид дерева, но и создаёт идеальные условия для грибков и вредителей. В трещинах могут зимовать яйца насекомых, личинки и даже взрослые особи. Очистка коры — важный этап ухода за деревьями.

Когда проводить зачистку

Лучше всего это делать в сентябре, но только на старых деревьях. Молодые деревья не нуждаются в такой обработке. Кора легче снимается после дождя, когда она становится более мягкой.

Как это сделать

Под деревом расстелите плотную подстилку, например, из брезента или мешковины, чтобы собрать очистки. Покрытие должно плотно прилегать к земле в радиусе 1-1,5 метров от ствола. Для чистки используйте пластиковый скребок или малярный шпатель. Важно снимать кору небольшими участками, двигаясь сверху вниз, чтобы не повредить живые слои дерева. После того, как кора будет очищена, соберите её и сожгите.

Зачем нужна побелка стволов

Основная задача побелки — защита деревьев от морозобоин и солнечных ожогов. В зимний период, когда температура резко меняется между днем и ночью, на коре появляются трещины, которые со временем увеличиваются. Если такие трещины образуются по всему стволу или занимают большую площадь, дерево может заразиться черным раком и погибнуть.

Когда побеливать деревья

Лучшее время для побелки — осень, примерно в октябре или ноябре, до наступления сильных морозов. Если сделать это слишком рано, осенние дожди смоют защитный слой. Также рекомендуется обновить побелку в конце февраля или начале марта, чтобы защитить дерево от весеннего солнца и пробуждающихся вредителей. В мае побелка обновляется, чтобы придать саду ухоженный вид.

Как приготовить раствор для побелки

В магазинах много готовых составов, но Александр предпочитает готовить побелку сам по проверенному рецепту. На 10 литров воды понадобится:

  • 2-2,5 кг извести-пушонки;
  • 0,5 кг медного купороса (для дезинфекции);
  • 100 г столярного клея (чтобы раствор лучше держался на дереве);
  • 1 столовая ложка порошка чемеры (для отпугивания зайцев и грызунов).

Все компоненты нужно тщательно растворить в воде и нанести на стволы деревьев с помощью широкой кисти.

Регулярность процедур

Очистка коры и побелка стволов — это несложные, но крайне важные процедуры, которые помогают поддерживать здоровье деревьев на долгие годы. Регулярный уход за садом обеспечит не только его красивый внешний вид, но и стабильное плодоношение.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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