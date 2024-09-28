Быстро и легко: как правильно посадить морковь и получить богатый урожай

Садовод Аминова: лучший способ посева моркови

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка моркови — это достаточно кропотливый процесс: сначала нужно высеять мелкие семена, а затем проредить густо взошедшие растения. Однако, садовод Кристина Аминова предлагает необычный, но эффективный метод, который значительно упрощает выращивание этой культуры. Её способ позволяет сэкономить время и силы, обеспечив при этом хороший урожай без необходимости прореживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Как посадить морковь с минимальными усилиями

Семена моркови очень мелкие, и их оболочка содержит эфирные масла, которые затрудняют их быстрое прорастание. Поэтому многие огородники высевают семена погуще, чтобы избежать пустых мест в рядах. Но из-за этого всходы получаются загущенными и требуют прореживания. В поисках решения этой проблемы Кристина опробовала множество методов и нашла идеальный способ, которым она готова поделиться.

Этапы посадки

Предварительная подготовка семян. Заверните семена в тканевый мешочек, чтобы они были размещены свободно. Для каждого сорта используйте отдельный мешочек. Закладывание в почву. Закопайте мешочки с семенами в землю на глубину штыка лопаты (около 20 см) и оставьте их на 10-14 дней. За это время эфирные масла испарятся, и семена станут более пригодными для прорастания. Выкапывание и обработка. Через 10-14 дней выкопайте мешочки с семенами. Семена набухнут, и теперь их нужно обработать картофельным крахмалом — это сделает их сыпучими и удобными для посева. Благодаря крахмалу семена не будут липнуть к пальцам, а их белый цвет будет хорошо виден на темной почве. Посев. Сделайте бороздки на грядке, увлажните их и разложите семена с интервалом 10-12 см. Присыпьте семена слоем сухой земли, смешанной с песком. Уход за грядками. После посева грядки не поливайте, чтобы избежать образования почвенной корки. Через 3 дня появятся первые всходы.

Преимущества этого метода

Семена, обработанные таким способом, быстро прорастают и дают ровные всходы, что избавляет вас от необходимости прореживать растения в будущем. Морковь, посаженная таким образом, требует лишь редкого полива в самые жаркие дни, что способствует её правильному развитию — корнеплоды вырастают длинными и вкусными.

Этот способ посадки моркови прост, но эффективен, и позволяет значительно облегчить уход за культурой.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом "морковь" подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.

