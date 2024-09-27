Посадка плодовых деревьев: как избежать главных ошибок начинающих садоводов

Эксперт Сколомов: как избежать ошибок при посадке плодовых деревьев

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильная посадка плодовых деревьев — залог их успешного роста и хорошего урожая в будущем. Если следовать простым правилам, деревья легко приживутся и будут полноценно развиваться. Об этом рассказывает опытный садовод Артур Сколомов, который делится проверенными советами, применимыми к любым плодовым культурам.

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Основные правила посадки плодовых деревьев

При посадке важно учитывать несколько моментов, которые помогут защитить молодые деревья от вредных воздействий и обеспечат их успешный рост.

Расположение саженца. При высаживании дерево должно находиться с северной стороны от опоры. Это создаст тень, которая убережет растение от перегрева в полуденное время. Опора для саженца. Не вбивайте кол после посадки — это может повредить корни. Установите его заранее, в дно посадочной ямы. Когда дерево будет посажено, кол следует обрезать так, чтобы он не мешал нижним веткам и не повредил их при ветре. Питательная засыпка. Корни саженца необходимо засыпать наиболее питательной почвой. Это поможет слабым молодым корешкам лучше укорениться и развиваться. Навоз и удобрения. Не используйте свежий навоз на дне ямы — это опасно для корней. Его лучше использовать для посыпки поверхности земли вокруг дерева. Корневая система. Перед засыпкой ямы, аккуратно расправьте корни, чтобы они не мешали друг другу в росте и развивались свободно. Уплотнение почвы. Засыпая корни, тщательно следите, чтобы не оставались пустоты. Грунт нужно постепенно подсыпать и утрамбовывать, особенно по краям ямы. Полив. Когда корни будут покрыты слоем земли в 15 см, полейте саженец двумя ведрами воды. Затем засыпьте яму до конца. Правильное положение. Держите саженец вертикально при посадке. Он не должен быть наклонён. Также не стоит сажать его слишком глубоко или высоко — это может замедлить рост или привести к нехватке питания. После того, как почва осядет, корневая шейка должна находиться на уровне поверхности земли. Особенности участка. Если грунтовые воды на вашем участке залегают высоко, рекомендуется высаживать деревья на небольшие холмики, чтобы избежать проблем с застоем воды. Обрезка. После посадки обрежьте саженец, оставив ствол высотой 60-70 см. Это способствует правильному формированию кроны. Подвязка к опоре. Убедитесь, что веревка или шнур, которыми вы подвязываете дерево, не впиваются в кору. Если образовались вмятины, ослабьте их и подложите ткань для защиты.

Эти правила просты и подходят даже для начинающих садоводов, позволяя обеспечить правильный уход за деревьями с самого начала.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

