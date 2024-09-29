Почему розы из магазина гибнут: вот что вам нужно знать

Эксперт Иванцова: как спасти магазинную розу от гибели

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Получить в подарок миниатюрную розу в горшке — всегда приятно. Но многие сталкиваются с тем, что вскоре после покупки растение начинает вянуть и может погибнуть. В некоторых странах такие подарки рассматриваются как временные букеты, которые просто выбрасывают после цветения. Однако, если за розой правильно ухаживать, она может радовать вас долгие годы. В этой статье мы поделимся секретами ухода за горшечной розой после покупки, рассказанными экспертом Натальей Иванцовой.

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Уход за розой в горшке после покупки

Часто магазинные розы не получают должного ухода. В горшке можно обнаружить плесень, высохшие листья и поникшие бутоны. Если вы приобрели такую розу или получили её в подарок, важно сразу провести ряд действий для её спасения.

Первый шаг — снять прозрачную упаковку, которая способствует развитию грибковых инфекций и может скрывать вредителей. Проверьте растение на наличие насекомых, плесени и паутинного клеща. Если роза в порядке, её нужно пересадить и поместить на карантин подальше от других растений. Это снизит риск заражения.

Обрезка розы

Чтобы продлить жизнь растению, нужно сократить его цветение. Через пару дней после покупки обрежьте все бутоны, чтобы цветок не расходовал силы на цветение. Также удалите все засохшие и повреждённые листья. Здоровые побеги можно обрезать, оставив пенёчки по 7-9 см, чтобы вскоре появились новые побеги.

Пересадка горшечной розы

Если листья розы сохнут, это может быть признаком проблем с корнями или пересушки. Первым делом растение необходимо вынуть из горшка, аккуратно стряхнув землю и промыв корни. Если кусты тесно переплелись, разделять их не следует, чтобы не повредить корни.

После этого корни обрабатывают фунгицидом для профилактики грибковых инфекций и присыпают корнеобразователем. Растение пересаживают в новый грунт, приготовленный из смеси торфа, перегноя, земли и песка. Важно уложить дренаж на дно горшка, чтобы избежать застоя влаги.

После пересадки розу помещают на солнечный подоконник и следят за тем, чтобы листья не пострадали от солнечных ожогов. Поливать её нужно часто, не забывая опрыскивать.

Оптимальная температура для розы

Идеальной температурой для горшечной розы считается 20°C. При температуре выше 25°C растение начинает страдать. В жаркую погоду рекомендуется отгородить цветок от источников тепла с помощью плёнки.

Пересадка розы в грунт

Со временем роза начнёт активно расти, и через 2-3 месяца её можно будет пересадить в сад. Растение хорошо приживётся на открытом воздухе, начнёт цвести и сможет перезимовать. Со временем куст можно черенковать, чтобы создать роскошный бордюр.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

