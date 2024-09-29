Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ток-шоу "Пусть говорят" вернётся на экраны: кто станет ведущим программы
Эксперт дала советы по путешествиям с животными
Квартиру Татьяны Васильевой залило кипятком: всё искрится
Эксперт Мордовец: как защитить деревья зимой с помощью побелки
Мать Елизаветы Боярской призналась, почему переживает за свою дочь
В России улучшили способ хранения донорской крови
Михаил Ефремов просил отправить его в зону СВО танкистом: что пошло не так
Рекомендации по уходу за волосами в холодный период
Ежедневная уборка за 20 минут: простой способ поддерживать чистоту в доме

Почему розы из магазина гибнут: вот что вам нужно знать

Эксперт Иванцова: как спасти магазинную розу от гибели
3:11
Садоводство

Получить в подарок миниатюрную розу в горшке — всегда приятно. Но многие сталкиваются с тем, что вскоре после покупки растение начинает вянуть и может погибнуть. В некоторых странах такие подарки рассматриваются как временные букеты, которые просто выбрасывают после цветения. Однако, если за розой правильно ухаживать, она может радовать вас долгие годы. В этой статье мы поделимся секретами ухода за горшечной розой после покупки, рассказанными экспертом Натальей Иванцовой.

Эксперт Иванцова: как спасти магазинную розу от гибели
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Уход за розой в горшке после покупки

Часто магазинные розы не получают должного ухода. В горшке можно обнаружить плесень, высохшие листья и поникшие бутоны. Если вы приобрели такую розу или получили её в подарок, важно сразу провести ряд действий для её спасения.

Первый шаг — снять прозрачную упаковку, которая способствует развитию грибковых инфекций и может скрывать вредителей. Проверьте растение на наличие насекомых, плесени и паутинного клеща. Если роза в порядке, её нужно пересадить и поместить на карантин подальше от других растений. Это снизит риск заражения.

Обрезка розы

Чтобы продлить жизнь растению, нужно сократить его цветение. Через пару дней после покупки обрежьте все бутоны, чтобы цветок не расходовал силы на цветение. Также удалите все засохшие и повреждённые листья. Здоровые побеги можно обрезать, оставив пенёчки по 7-9 см, чтобы вскоре появились новые побеги.

Пересадка горшечной розы

Если листья розы сохнут, это может быть признаком проблем с корнями или пересушки. Первым делом растение необходимо вынуть из горшка, аккуратно стряхнув землю и промыв корни. Если кусты тесно переплелись, разделять их не следует, чтобы не повредить корни.

После этого корни обрабатывают фунгицидом для профилактики грибковых инфекций и присыпают корнеобразователем. Растение пересаживают в новый грунт, приготовленный из смеси торфа, перегноя, земли и песка. Важно уложить дренаж на дно горшка, чтобы избежать застоя влаги.

После пересадки розу помещают на солнечный подоконник и следят за тем, чтобы листья не пострадали от солнечных ожогов. Поливать её нужно часто, не забывая опрыскивать.

Оптимальная температура для розы

Идеальной температурой для горшечной розы считается 20°C. При температуре выше 25°C растение начинает страдать. В жаркую погоду рекомендуется отгородить цветок от источников тепла с помощью плёнки.

Пересадка розы в грунт

Со временем роза начнёт активно расти, и через 2-3 месяца её можно будет пересадить в сад. Растение хорошо приживётся на открытом воздухе, начнёт цвести и сможет перезимовать. Со временем куст можно черенковать, чтобы создать роскошный бордюр.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Последние материалы
Эксперт Мордовец: как защитить деревья зимой с помощью побелки
Мать Елизаветы Боярской призналась, почему переживает за свою дочь
В России улучшили способ хранения донорской крови
Михаил Ефремов просил отправить его в зону СВО танкистом: что пошло не так
Рекомендации по уходу за волосами в холодный период
Ежедневная уборка за 20 минут: простой способ поддерживать чистоту в доме
Великобритания прощается с углём: последняя электростанция закрывается
Лев Лещенко раскрыл секрет, как им удалось прожить с женой 46 лет в счастливом браке
Российский союз туриндустрии сообщил о росте популярности осенних туров в Белоруссию
Блогерша Ида Галич поймала букет невесты и намекнула на скорую свадьбу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.