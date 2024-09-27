Как правильно подготовить огород к зиме: советы от опытного селекционера

Эксперт Кузьмицкая: как подготовить огород к зиме

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда дачный сезон подходит к концу, у огородников еще остаётся много работы. Главное занятие осени — это подготовка почвы к зиме, и ключевой процесс здесь — осенняя перекопка. Мнения на этот счёт разделяются: одни уверены, что перекопка необходима, другие считают её вредной. Селекционер Галина Кузьмицкая делится своим опытом и рассказывает о преимуществах и недостатках осенней перекопки, а также о том, какие удобрения стоит вносить в этот период.

Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0

Плюсы осенней перекопки

Осенняя перекопка почвы обладает множеством преимуществ. Она улучшает структуру земли, создавая воздушные пустоты, которые способствуют лучшему воздухообмену и водообеспечению. За счёт этого микроорганизмы начинают активнее перерабатывать органические остатки, что ускоряет процесс образования гумуса. Важным фактором также является уничтожение вредителей: вывороченные комья земли выносят их на поверхность, где многие погибают от мороза или становятся добычей птиц.

Кроме того, перекопка помогает удерживать влагу в почве. Снег и дождь, собираясь в неровностях, сохранят нужную влажность земли к весне. Плюс, осенняя перекопка способствует гибели патогенов и разрушению нор грызунов. Также этот процесс помогает подготовить почву к весенней посадке, улучшая её питательную среду за счёт внесения удобрений.

Минусы перекопки

Несмотря на очевидные плюсы, осенняя перекопка имеет и свои недостатки. Один из главных минусов — нарушение структуры почвы. Вместе с вредными микроорганизмами погибают и полезные, которые не выживают на поверхности. Также перекопка может повредить дождевых червей, которые играют важную роль в улучшении структуры земли. Слишком активная перекопка приводит к уплотнению рыхлого грунта и засорению участка сорняками. К тому же на поверхность может быть вывернут менее плодородный слой земли, требующий дополнительного удобрения.

Как и когда правильно перекапывать землю

Перекопку лучше начинать сразу после уборки урожая. Важно успеть до первых морозов и затяжных осенних дождей. Глубина перекопки должна составлять 25-30 см, что соответствует длине штыка лопаты. Для некоторых культур, таких как томаты, огурцы или бобовые, достаточно перекопки на глубину половины штыка. Сторонники органического земледелия рекомендуют неглубокое рыхление верхнего слоя на 5-7 см, используя вилы или плоскорез.

Удобрения под осеннюю перекопку

Большинство огородников проводят осеннюю перекопку для внесения удобрений. В этот период чаще всего используют органику: навоз, компост, сидераты и древесную золу. Минеральные удобрения применяют реже, но для осеннего использования особенно подходят труднорастворимые комплексы с калием и фосфором.

Навоз — одно из самых популярных удобрений. Он обогащает почву гумусом и делает её более плодородной. Компост также является отличным удобрением, его рекомендуется вносить до двух вёдер на квадратный метр. Сидераты — экологичное решение, которое улучшает структуру земли и повышает её водо- и воздухопроводность. Древесная зола подходит для осеннего внесения, особенно на тяжелых глинистых почвах.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

