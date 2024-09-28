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Как избежать подмерзания саженца яблони зимой: секреты подготовки

Эксперт Хромов: как и когда готовить посадочную яму для яблони
3:36
Садоводство

Яблони, как представительницы семечковых культур, можно сажать как осенью, так и весной. Однако косточковые культуры, например, абрикосы, требуют исключительно весенней посадки, чтобы избежать риска подмерзания зимой. В этой статье мы обсудим, как и когда правильно подготовить посадочную яму для яблони — самой популярной из семечковых культур, — делится знаниями кандидат сельскохозяйственных наук, Николай Хромов.

Эксперт Хромов: как и когда готовить посадочную яму для яблони
Фото: Self-photographed by Kmvar, CC BY-SA 3.0

Важные моменты подготовки посадочной ямы

Посадочную яму для яблони нужно готовить заранее, чтобы почва успела осесть и, если применяются удобрения, они перешли в форму, доступную для корней. Для весенней посадки яма должна быть готова за месяц до высадки, чтобы избавиться от излишней влаги, которая часто накапливается внизу. Высаживать саженец в воду не рекомендуется, ведь корням нужна влага, но не избыток воды. Если у вас нет месяца на подготовку, можно сократить время до двух недель или даже пары дней в критических ситуациях, когда на саженце уже начинают распускаться почки.

Осенью подготовка аналогична, но при этом важно учесть, что холодная погода может наступить неожиданно. Если времени в запасе достаточно, срок от подготовки до посадки составляет около месяца.

Чем заполнить посадочную яму

Что положить в посадочную яму — вопрос спорный. Одни садоводы сажают яблоню в обычную землю и получают хороший результат. Другие предпочитают добавлять удобрения, чтобы дать саженцу питательный старт. Весной в яму кладут керамзит для дренажа, перегной и комплексное удобрение типа нитроаммофоски, которое нужно смешивать с почвой. Осенью важно избегать азотных удобрений, которые могут спровоцировать рост, опасный в условиях зимних заморозков. Вместо этого применяются суперфосфат, сульфат калия или древесная зола.

Что нельзя класть в яму для яблони

Осенью строго запрещается добавлять в яму органику, которая может начать перегнивать: остатки пищи, падалицу или сорняки. Также избегайте использования неподходящих материалов, таких как битое стекло или шифер, которые могут повредить корни.

Размеры и особенности посадочной ямы

Размер ямы варьируется в зависимости от корневой системы саженца. Для двухлетних деревьев глубина и ширина ямы составляет 50 см, а для однолеток её можно уменьшить. Если саженец с закрытой корневой системой, яму делают на размер горшка с небольшим запасом.

Учитывайте сезон и тип почвы

Весной почву стоит проверить на степень влажности, и если она сырая, подождать, пока просохнет. Осенью же копать яму можно сразу, чтобы не упустить теплые дни. Тип почвы также имеет значение: чернозём требует минимального времени на оседание, песчаная почва осыпается, а глинистая нуждается в длительной стабилизации.

Пошаговая инструкция подготовки ямы

  1. Выберите ровное место или возвышенность.
  2. С помощью лопаты и рулетки выкопайте яму нужного размера, разделив верхний и нижний слои почвы.
  3. На дно положите керамзит и перегной или другую питательную смесь.
  4. Пометьте яму колышком, чтобы не повредить её случайно.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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