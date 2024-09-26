Растения, которые обязательно нужно посадить осенью

Подготовьтесь к весне: эти три растения обязательны для осенней посадки

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — отличное время для посадки многих растений, так как в этот период почва ещё тёплая, и погода способствует укоренению. Вот несколько растений, которые стоит посадить осенью для успешного роста в следующем сезоне.

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Чеснок

Осень — самое время для посадки чеснока. Он зимует в земле и весной начинает активно расти. Высаживайте зубчики на глубину около 5 см.

Лук

Севок (маленькие луковицы) можно высаживать в октябре. Осенью лук укоренится, а весной начнёт активно расти. Это позволит получить ранний урожай. Выбирайте здоровые и крепкие луковицы для посадки.

Морковь

Сеять морковь осенью можно, чтобы она успела прорасти до заморозков. Сеянцы, посаженные в осенний период, дают более ранний урожай весной, а также отличаются хорошим вкусом и сочностью.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae).



Лук: (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.



Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

