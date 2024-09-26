Растения, которые обязательно нужно посадить осенью

Осень — отличное время для посадки многих растений, так как в этот период почва ещё тёплая, и погода способствует укоренению. Вот несколько растений, которые стоит посадить осенью для успешного роста в следующем сезоне.
Осень — самое время для посадки чеснока. Он зимует в земле и весной начинает активно расти. Высаживайте зубчики на глубину около 5 см.
Севок (маленькие луковицы) можно высаживать в октябре. Осенью лук укоренится, а весной начнёт активно расти. Это позволит получить ранний урожай. Выбирайте здоровые и крепкие луковицы для посадки.
Сеять морковь осенью можно, чтобы она успела прорасти до заморозков. Сеянцы, посаженные в осенний период, дают более ранний урожай весной, а также отличаются хорошим вкусом и сочностью.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae).
Лук: (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.