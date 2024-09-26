Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно мариновать овощи без риска взрыва банок
Путешественника Владимира Косарова похитили в Мексике
Саммит БРИКС — большой переполох и большие ожидания
Какие гарниры помогут лучше переваривать мясо
Предостережения при употреблении воды с лимоном
Ученые создали искусственную паутину, которая лечит раны
Во Флоренции можно получить штраф за обычный перекус на улице
Чем полезна ручка над водительской дверью в автомобиле
Почему важно правильно располагать миску для кота

Растения, которые обязательно нужно посадить осенью

Подготовьтесь к весне: эти три растения обязательны для осенней посадки
0:57
Садоводство

Осень — отличное время для посадки многих растений, так как в этот период почва ещё тёплая, и погода способствует укоренению. Вот несколько растений, которые стоит посадить осенью для успешного роста в следующем сезоне.

Подготовьтесь к весне: эти три растения обязательны для осенней посадки
Фото: Freepik by freepik, PDM

Чеснок

Осень — самое время для посадки чеснока. Он зимует в земле и весной начинает активно расти. Высаживайте зубчики на глубину около 5 см. 

Лук

Севок (маленькие луковицы) можно высаживать в октябре. Осенью лук укоренится, а весной начнёт активно расти. Это позволит получить ранний урожай. Выбирайте здоровые и крепкие луковицы для посадки.

Морковь

Сеять морковь осенью можно, чтобы она успела прорасти до заморозков. Сеянцы, посаженные в осенний период, дают более ранний урожай весной, а также отличаются хорошим вкусом и сочностью.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae).

Лук: (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Последние материалы
Ученые создали искусственную паутину, которая лечит раны
Во Флоренции можно получить штраф за обычный перекус на улице
Чем полезна ручка над водительской дверью в автомобиле
Почему важно правильно располагать миску для кота
В Европе из-за сбоя цены на газ упали до отрицательных значений
Картофельные очистки — отличный способ подкормить смородину, малину и крыжовник
Личное мнение Дарьи Митиной: революция террора
Кардиолог Луконин рассказал, от чего могут неметь пальцы
Хоккеист Кузьмин перенёс операцию
Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может увеличиться до 10 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.