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Как подготовить сад к зиме: полезные советы

Успейте это сделать: советы, как подготовить сад к зиме
1:00
Садоводство

Как подготовить сад к зиме

Подготовка сада к зиме — важный этап, который поможет сохранить растения здоровыми и красивыми до следующего сезона.

Успейте это сделать: советы, как подготовить сад к зиме
Фото: http://www.forestwander.com/2009/03/spring-snow-daffodil-yellow-flowers/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ForestWander is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Важно обрезать лишние ветки, чтобы предотвратить распространение болезней и улучшить циркуляцию воздуха.

Придание кроне красивой формы не только улучшает внешний вид деревьев и кустарников, но и способствует их здоровому росту.

Обработка растений специальными средствами защитит их от грибковых и бактериальных инфекций. Не забывайте обновлять газон: аэрировать, сеять и удобрять его, чтобы он оставался густым и зеленым.

Приведите в порядок клумбы, удалив отцветшие растения, взрыхлив почву и добавив мульчу для защиты корней.

Подготовьте пруды к зиме, очистив их от листьев и мусора, установив защитные сетки.

Укройте и утеплите все, что боится морозов, используя агроволокно, солому или лапник.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года, самый холодный и темный период времени между осенью и весной.
 

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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