Как подготовить сад к зиме: полезные советы

Подготовка сада к зиме — важный этап, который поможет сохранить растения здоровыми и красивыми до следующего сезона.
Важно обрезать лишние ветки, чтобы предотвратить распространение болезней и улучшить циркуляцию воздуха.
Придание кроне красивой формы не только улучшает внешний вид деревьев и кустарников, но и способствует их здоровому росту.
Обработка растений специальными средствами защитит их от грибковых и бактериальных инфекций. Не забывайте обновлять газон: аэрировать, сеять и удобрять его, чтобы он оставался густым и зеленым.
Приведите в порядок клумбы, удалив отцветшие растения, взрыхлив почву и добавив мульчу для защиты корней.
Подготовьте пруды к зиме, очистив их от листьев и мусора, установив защитные сетки.
Укройте и утеплите все, что боится морозов, используя агроволокно, солому или лапник.
Зима́ — одно из четырёх времён года, самый холодный и темный период времени между осенью и весной.
Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.