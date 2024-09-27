Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Помимо чеснока, многие огородники считают необходимым высаживать лук под зиму. Однако посадка озимого лука требует большего внимания. Помимо правильного выбора времени, важно также учитывать сорт растения. Не каждый сорт лука способен пережить зимние морозы, поэтому выбор семян следует делать с особой тщательностью.
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Лучшие сорта озимого лука
Штутгартер-Ризен — один из самых популярных сортов, известный своей высокой урожайностью. Луковицы у него крупные, с ярко выраженным ароматом. Этот сорт неприхотлив и редко подвергается заболеваниям, что делает его отличным выбором для зимней посадки.
Августа отличается ранним и обильным урожаем. Этот сорт устойчив к холодам и не уходит в стрелку, что особенно важно для сохранения качества луковиц.
Булат даёт луковицы небольшого размера, но с отличными характеристиками хранения. Растение устойчиво к распространённым заболеваниям, как и сорт Радар, обладающий аналогичными свойствами.
Шекспир славится своей отличной всхожестью. Он неприхотлив и хорошо переносит морозы, что делает его идеальным для посадки под зиму.
Сеншуй-эллоу — сорт, который отличается не только устойчивостью к заболеваниям, но и к вредителям. Его крупные, сочные луковицы подходят для маринования и салатов, хорошо транспортируются и долго хранятся.
Из гибридов огородникам советуют Балстар F1. Это ультраранний сорт с крупными, сочными луковицами, которые хорошо переносят транспортировку и могут храниться длительное время. Он также устойчив к морозам.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.