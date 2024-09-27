Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женщины, родившиеся под знаками Скорпиона, Овна, Тельца и Козерога, очень властные
Рецепт столовских макарон: как повторить вкус дома
Негативные тенденции в экономике: "Газпром" не вошёл в список 100 самых прибыльных российских компаний
Эксперт усомнился в блокировке всех Android-гаджетов в России
Эксперт Пасютина: как сделать цветник в бревне
Онколог: вакцина от рака уничтожает опухолевые клетки посредством из заражения
ЮАР поддержал инициативу Путина по созданию сырьевых альянсов
Кошачьи предпочтения: почему они выбирают сон на хозяине
Россию призвали не вмешиваться в дела Узбекистана после избиения учительницей школьника за русский язык. Как отреагировали в МИД?

Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Когда сеять озимый лук
1:48
Садоводство

Помимо чеснока, многие огородники считают необходимым высаживать лук под зиму. Однако посадка озимого лука требует большего внимания. Помимо правильного выбора времени, важно также учитывать сорт растения. Не каждый сорт лука способен пережить зимние морозы, поэтому выбор семян следует делать с особой тщательностью.

Когда сеять озимый лук
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Лучшие сорта озимого лука

  • Штутгартер-Ризен — один из самых популярных сортов, известный своей высокой урожайностью. Луковицы у него крупные, с ярко выраженным ароматом. Этот сорт неприхотлив и редко подвергается заболеваниям, что делает его отличным выбором для зимней посадки.
  • Августа отличается ранним и обильным урожаем. Этот сорт устойчив к холодам и не уходит в стрелку, что особенно важно для сохранения качества луковиц.
  • Булат даёт луковицы небольшого размера, но с отличными характеристиками хранения. Растение устойчиво к распространённым заболеваниям, как и сорт Радар, обладающий аналогичными свойствами.
  • Шекспир славится своей отличной всхожестью. Он неприхотлив и хорошо переносит морозы, что делает его идеальным для посадки под зиму.
  • Сеншуй-эллоу — сорт, который отличается не только устойчивостью к заболеваниям, но и к вредителям. Его крупные, сочные луковицы подходят для маринования и салатов, хорошо транспортируются и долго хранятся.

Из гибридов огородникам советуют Балстар F1. Это ультраранний сорт с крупными, сочными луковицами, которые хорошо переносят транспортировку и могут храниться длительное время. Он также устойчив к морозам.

Уточнения

Лук:

  • Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Последние материалы
Негативные тенденции в экономике: "Газпром" не вошёл в список 100 самых прибыльных российских компаний
Эксперт усомнился в блокировке всех Android-гаджетов в России
Эксперт Пасютина: как сделать цветник в бревне
Онколог: вакцина от рака уничтожает опухолевые клетки посредством из заражения
ЮАР поддержал инициативу Путина по созданию сырьевых альянсов
Кошачьи предпочтения: почему они выбирают сон на хозяине
Россию призвали не вмешиваться в дела Узбекистана после избиения учительницей школьника за русский язык. Как отреагировали в МИД?
Метеоролог Ильин рассказал о сильном похолодании в Москве
Ресторатор Миронов: ценник в ресторанах будет расти
Стоимость и комплектация нового Volkswagen Golf в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.