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Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной

Что нужно делать с малиной после плодоношения
2:16
Садоводство

Малина — одна из самых любимых ягод среди садоводов, но после сбора урожая ей требуется особый уход. Правильные действия в этот период помогут заложить основу для следующего плодоношения и поддержать здоровье кустарника на долгие годы.

Что нужно делать с малиной после плодоношения
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Обрезка и удаление отплодоносивших побегов

После плодоношения важно провести обрезку малины. Отплодоносившие двухлетние побеги следует удалить, так как они больше не принесут урожая и лишь забирают питательные вещества у молодых веток. Срезать их нужно под корень, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний и улучшить циркуляцию воздуха в малиннике.

Прореживание однолетних побегов

Однолетние побеги являются основой для будущего урожая, но их избыток может привести к загущению куста. Оптимально оставить 4-6 сильных побегов на каждый погонный метр ряда, удалив слабые и искривленные. Это обеспечит лучшее освещение и питание для оставшихся побегов, что положительно скажется на урожайности.

Подкормка и мульчирование

После обрезки малина нуждается в подкормке для восстановления и подготовки к зиме. Фосфорно-калийные удобрения укрепят корни и повысят морозостойкость, а органические удобрения, такие как компост или перегной, улучшат общее состояние кустарника. Важно избегать азотных удобрений, чтобы не спровоцировать нежелательный рост новых побегов. Мульчирование почвы вокруг кустов сохранит влагу и подавит сорняки, создавая благоприятные условия для корней.

Профилактика заболеваний

Осень — идеальное время для профилактики болезней. Удаление опавших листьев и растительных остатков предотвратит развитие грибковых инфекций, а обработка кустов медьсодержащими препаратами защитит растения от болезней.

Подготовка к зиме

В холодных регионах малина нуждается в дополнительной защите. Пригибание побегов к земле и укрытие лапником или агроволокном защитит почки от вымерзания, а в мягком климате достаточно замульчировать почву толстым слоем органики.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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