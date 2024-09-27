Храните лук без потерь: лайфхак со свечой, который вы ещё не знали

Многие огородники сталкиваются с проблемами при хранении репчатого лука: овощ может прорасти или начать гнить. В результате приходится часто перебирать урожай, чтобы выбрасывать испортившиеся луковицы.
Некоторые садоводы смиряются с потерей части урожая, но этого можно избежать, используя простой лайфхак.
Для этого понадобится обычная свеча. Метод заключается в том, чтобы аккуратно прогреть донце каждой луковицы над пламенем свечи. Важно, чтобы донце и остатки корешков подсохли, но не пригорели.
Это простое действие существенно повысит лёжкость лука и предотвратит его прорастание или гниение.
После такой обработки лук можно спокойно хранить в домашних условиях всю зиму. Главное — выбрать сухое и прохладное место, например, антресоли.
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