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Храните лук без потерь: лайфхак со свечой, который вы ещё не знали

Что стоит сделать дачнику с собранными луковицами
0:54
Садоводство

Многие огородники сталкиваются с проблемами при хранении репчатого лука: овощ может прорасти или начать гнить. В результате приходится часто перебирать урожай, чтобы выбрасывать испортившиеся луковицы.

Что стоит сделать дачнику с собранными луковицами
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Некоторые садоводы смиряются с потерей части урожая, но этого можно избежать, используя простой лайфхак.

Для этого понадобится обычная свеча. Метод заключается в том, чтобы аккуратно прогреть донце каждой луковицы над пламенем свечи. Важно, чтобы донце и остатки корешков подсохли, но не пригорели.

Это простое действие существенно повысит лёжкость лука и предотвратит его прорастание или гниение.

После такой обработки лук можно спокойно хранить в домашних условиях всю зиму. Главное — выбрать сухое и прохладное место, например, антресоли.

Уточнения

Безопасность пищевых продуктов — научная дисциплина, описывающая обработку, приготовление и хранение пищевых продуктов способами, предотвращающими заражение болезнями пищевого происхождения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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