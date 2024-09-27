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Секреты успешного ухода: аптечные препараты, которые оживят ваш цветок

Какие аптечные средства преобразят комнатные растения
1:08
Садоводство

Комнатные растения можно найти практически в каждом доме, и их уход — одна из важных задач для многих. Но, как выясняется, помощь в этом могут оказать аптечные препараты, которые способны значительно улучшить состояние ваших зеленых питомцев.

Какие аптечные средства преобразят комнатные растения
Фото: pixnio.com by Public Domain Images, PDM
  • Янтарная кислота: это одно из самых популярных средств, используемых для восстановления растений. Препарат помогает "реанимировать" даже умирающие цветы. Для опрыскивания нужно растворить одну таблетку в четырех стаканах воды. Для полива достаточно четверти таблетки на тот же объем воды.
  • Глюкоза: этот препарат используется для экстренной помощи ослабленным растениям. Чтобы вернуть цветок к жизни, растворите одну таблетку глюкозы в литре воды и проведите полив.
  • Фолиевая кислота: несмотря на свою непопулярность, фолиевая кислота невероятно эффективна даже в самых критических ситуациях. Препарат применяется для опрыскивания. Одну таблетку растворяют в литре воды и используют раз в полторы недели.

Уточнения

Янта́рная кислота́ бутандиóвая кислота, химическая формула — C4H6O4 или НООС−СН2−СН2−СООН — cлабая органическая кислота, двухосновная карбоновая кислота.
 

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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