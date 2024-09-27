Секреты успешного ухода: аптечные препараты, которые оживят ваш цветок

Какие аптечные средства преобразят комнатные растения

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения можно найти практически в каждом доме, и их уход — одна из важных задач для многих. Но, как выясняется, помощь в этом могут оказать аптечные препараты, которые способны значительно улучшить состояние ваших зеленых питомцев.

Фото: pixnio.com by Public Domain Images, PDM

Янтарная кислота : это одно из самых популярных средств, используемых для восстановления растений. Препарат помогает "реанимировать" даже умирающие цветы. Для опрыскивания нужно растворить одну таблетку в четырех стаканах воды. Для полива достаточно четверти таблетки на тот же объем воды.

: это одно из самых популярных средств, используемых для восстановления растений. Препарат помогает "реанимировать" даже умирающие цветы. Для опрыскивания нужно растворить одну таблетку в четырех стаканах воды. Для полива достаточно четверти таблетки на тот же объем воды. Глюкоза : этот препарат используется для экстренной помощи ослабленным растениям. Чтобы вернуть цветок к жизни, растворите одну таблетку глюкозы в литре воды и проведите полив.

: этот препарат используется для экстренной помощи ослабленным растениям. Чтобы вернуть цветок к жизни, растворите одну таблетку глюкозы в литре воды и проведите полив. Фолиевая кислота: несмотря на свою непопулярность, фолиевая кислота невероятно эффективна даже в самых критических ситуациях. Препарат применяется для опрыскивания. Одну таблетку растворяют в литре воды и используют раз в полторы недели.

Уточнения

Янта́рная кислота́ бутандиóвая кислота, химическая формула — C 4 H 6 O 4 или НООС−СН 2 −СН 2 −СООН — cлабая органическая кислота, двухосновная карбоновая кислота.





Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C 6 H 12 O 6 — органическое соединение, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.



Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

