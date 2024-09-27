Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов

Как подготовить гортензию к зиме

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы гортензия успешно перезимовала, необходимо тщательно подготовить её к зимним холодам, принимая во внимание особенности каждого сорта. Особенно повезло садоводам, которые выращивают древовидные или метельчатые сорта гортензии. Эти виды относительно устойчивы к морозам, но даже они нуждаются в специальной подготовке к зиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, CC BY-SA 3.0

Гортензия зимой

Корни гортензии расположены близко к поверхности почвы, что делает их уязвимыми для сильных морозов. Если в вашем регионе зима непредсказуема, необходимо укрывать кустарники, особенно молодые растения и те, которые были пересажены в последние 1-2 года.

Подготовка к зиме

Здоровые кусты могут спокойно перенести зиму, если правильно подготовить их.

Подготовка включает в себя несколько шагов:

подкормка калийно-фосфорными удобрениями;

прекращение полива с наступлением осеннего похолодания (при температуре ниже 15°C);

обрезка нижних листьев за 3-4 недели до первых заморозков.

Когда и как укрывать. Точные сроки укрытия зависят от климата вашего региона, но большинство садоводов начинает с приходом первых заморозков. Для защиты кустов используют несколько слоев спанбонда, а побеги связывают и укладывают на еловый лапник.

Поверх растения также накладывают агроволокно для лучшей защиты от холода.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

