Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов

Чтобы гортензия успешно перезимовала, необходимо тщательно подготовить её к зимним холодам, принимая во внимание особенности каждого сорта. Особенно повезло садоводам, которые выращивают древовидные или метельчатые сорта гортензии. Эти виды относительно устойчивы к морозам, но даже они нуждаются в специальной подготовке к зиме.
Гортензия зимой
Корни гортензии расположены близко к поверхности почвы, что делает их уязвимыми для сильных морозов. Если в вашем регионе зима непредсказуема, необходимо укрывать кустарники, особенно молодые растения и те, которые были пересажены в последние 1-2 года.
Подготовка к зиме
Здоровые кусты могут спокойно перенести зиму, если правильно подготовить их.
Подготовка включает в себя несколько шагов:
Когда и как укрывать. Точные сроки укрытия зависят от климата вашего региона, но большинство садоводов начинает с приходом первых заморозков. Для защиты кустов используют несколько слоев спанбонда, а побеги связывают и укладывают на еловый лапник.
Поверх растения также накладывают агроволокно для лучшей защиты от холода.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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