Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные правила хранения бытовой химии
Как застрявшие камни в шинах влияют на их долговечность
Госдума ужесточает контроль над гостиницами
Эксперт Сколомов: как избежать ошибок при посадке плодовых деревьев
Способы закрепить коврик в машине без дополнительных креплений
Как недорого обновить пластиковые поверхности в автомобиле
Простой рецепт чечевичного супа для всей семьи
Сооснователи Trump Media избавились от акций на $88 млн за неделю
Что нужно успеть сделать на даче до наступления заморозков

Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов

Как подготовить гортензию к зиме
1:30
Садоводство

Чтобы гортензия успешно перезимовала, необходимо тщательно подготовить её к зимним холодам, принимая во внимание особенности каждого сорта. Особенно повезло садоводам, которые выращивают древовидные или метельчатые сорта гортензии. Эти виды относительно устойчивы к морозам, но даже они нуждаются в специальной подготовке к зиме.

Как подготовить гортензию к зиме
Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, CC BY-SA 3.0

Гортензия зимой

Корни гортензии расположены близко к поверхности почвы, что делает их уязвимыми для сильных морозов. Если в вашем регионе зима непредсказуема, необходимо укрывать кустарники, особенно молодые растения и те, которые были пересажены в последние 1-2 года.

Подготовка к зиме

Здоровые кусты могут спокойно перенести зиму, если правильно подготовить их.

Подготовка включает в себя несколько шагов:

  • подкормка калийно-фосфорными удобрениями;
  • прекращение полива с наступлением осеннего похолодания (при температуре ниже 15°C);
  • обрезка нижних листьев за 3-4 недели до первых заморозков.

Когда и как укрывать. Точные сроки укрытия зависят от климата вашего региона, но большинство садоводов начинает с приходом первых заморозков. Для защиты кустов используют несколько слоев спанбонда, а побеги связывают и укладывают на еловый лапник.

Поверх растения также накладывают агроволокно для лучшей защиты от холода.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Способы закрепить коврик в машине без дополнительных креплений
Как недорого обновить пластиковые поверхности в автомобиле
Простой рецепт чечевичного супа для всей семьи
Сооснователи Trump Media избавились от акций на $88 млн за неделю
Что нужно успеть сделать на даче до наступления заморозков
Дизайнеры рассказали, почему стоит выбрать высокую кровать для спальни
Туроператоры прогнозируют дефицит мест в люксовых отелях Египта к ноябрю
Эксперт Кузьмицкая: как подготовить огород к зиме
Эксперт по этикету призвала использовать наушники для разговора по видеосвязи
Как сделать чай особенным по вкусу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.