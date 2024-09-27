Эксперты назвали три главных правила подготовки сада к зиме — проверьте, все ли вы сделали

Что нужно успеть сделать на даче до наступления заморозков

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — важный период для дачников, когда необходимо выполнить несколько ключевых задач перед наступлением холодов. В этот момент важно полагаться на советы экспертов, а не на рекомендации соседей. Осенние работы включают три главных этапа, которые помогут подготовить участок к зиме.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Уборка : начать стоит с удаления опавших листьев, плодов и остатков растительности в огороде. Несмотря на распространенное мнение, что эти остатки обогащают почву, на деле они становятся укрытием для вредителей и болезнетворных бактерий.

: начать стоит с удаления опавших листьев, плодов и остатков растительности в огороде. Несмотря на распространенное мнение, что эти остатки обогащают почву, на деле они становятся укрытием для вредителей и болезнетворных бактерий. Обработка : второй шаг — обработка растений от вредителей и болезней. Специалисты рекомендуют использовать 5%-ный раствор железного купороса для защиты сада. После этого можно побелить стволы деревьев, чтобы предотвратить солнечные ожоги зимой, а также укрыть их от грызунов.

: второй шаг — обработка растений от вредителей и болезней. Специалисты рекомендуют использовать 5%-ный раствор железного купороса для защиты сада. После этого можно побелить стволы деревьев, чтобы предотвратить солнечные ожоги зимой, а также укрыть их от грызунов. Огород: третий этап включает перекопку грядок и внесение удобрений. Можно также посеять сидераты или подготовить грядки для подзимних культур, что обеспечит хорошую урожайность в следующем году.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.

