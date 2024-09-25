Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

При классической обрезке куст должен состоять из ветвей разного возраста. Побеги старше пяти лет следует удалять у самого основания, чтобы избежать загущения куста.

Однако существует и другой подход к формированию смородины. Можно высадить пять кустов разного возраста: один, два, три, четыре и пять лет. Затем, когда кустам исполнится пять лет, их можно обрезать "под ноль", оставляя на побегах всего по одной-две почки.

В результате кусты становятся более мощными, ягоды — крупнее, а уход и обрезка значительно упрощаются. Смородина больше не нуждается в ежегодной классической обрезке, что особенно удобно для садоводов, которым бывает трудно определить возраст старых ветвей.

При этом каждый куст может состоять из 20-30 побегов, в зависимости от занимаемой им площади.

Уточнения

Сморо́дина чёрная — популярная плодово-ягодная культура, иногда выращивается в качестве декоративного садового растения. Широко культивируется как в промышленных, так и индивидуальных хозяйствах.



