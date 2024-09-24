Четыре этапа подготовки к зиме ягодных кустов

После сбора урожая ягоды обязательно oбpaбoтать и удoбpить куcтapники

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После того как вы полностью соберёте урожай малины и смородины, можно приступить к обработке и удобрению кустарников. Этот процесс включает в себя несколько важных этапов.

Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, CC BY-SA 4.0

1. Очистка кустов

В первую очередь, очистите кусты от паутинных гнезд. Это поможет предотвратить зимовку тли в них.

2. Удаление сухих ягод и скрученных листьев

Соберите все сухие ягоды и скрученные листья и немедленно сожгите их, так как они часто являются местом обитания паразитов.

3. Обрезка веток

Обрежьте ветки с мелкой и жёлтой листвой, так как они не принесут хорошего урожая в следующем году.

4. Минеральная подкормка

Внесите минеральные удобрения. Для красной смородины используйте одну большую ложку суперфосфата и две большие ложки калия на куст. Для чёрной смородины и малины — две большие ложки суперфосфата и одну большую ложку калия.

Уточнения

Я́года (лат bácca, úva) — многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с толстым кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием. Другими словами, ягодами называют плоды с толстой оболочкой, сочной серединой, обычно с несколькими плотными семенами внутри.

