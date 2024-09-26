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Подзимний посев: овощи, зелень и лук для раннего урожая

Какие культуры можно посеять под зиму: список и советы
1:15
Садоводство

Многие огородники считают, что под зиму сажают в основном чеснок. Однако, этот список культур гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

Какие культуры можно посеять под зиму: список и советы
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Какие культуры можно посеять под зиму?

Помимо чеснока, подзимний посев включает такие культуры, как:

  • морковь,
  • свёкла,
  • редис,
  • дайкон,
  • репа,
  • редька,
  • брюква.

Преимущество подзимнего посева заключается в том, что редис можно собирать уже в конце апреля, а морковь — к концу мая. Важно выбирать подзимние сорта свёклы, так как неустойчивые к морозам семена могут погибнуть.

Зелень и травы для подзимнего посева

Кроме овощей, многие огородники не забывают про зелень и травы, которые могут стать отличной основой для чая:

  • петрушка,
  • кинза,
  • укроп,
  • кориандр,
  • щавель,
  • салаты,
  • чабрец,
  • мята.

Посадка лука под зиму

Глубокой осенью также можно посадить лук. Он хорошо перенесёт зиму и уже весной порадует свежей зеленью. Однако стоит помнить, что для подзимнего посева лучше использовать самый мелкий севок, так как крупные и средние луковицы для этого не подходят.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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