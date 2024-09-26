Подзимний посев: овощи, зелень и лук для раннего урожая

Какие культуры можно посеять под зиму: список и советы

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники считают, что под зиму сажают в основном чеснок. Однако, этот список культур гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Какие культуры можно посеять под зиму?

Помимо чеснока, подзимний посев включает такие культуры, как:

морковь,

свёкла,

редис,

дайкон,

репа,

редька,

брюква.

Преимущество подзимнего посева заключается в том, что редис можно собирать уже в конце апреля, а морковь — к концу мая. Важно выбирать подзимние сорта свёклы, так как неустойчивые к морозам семена могут погибнуть.

Зелень и травы для подзимнего посева

Кроме овощей, многие огородники не забывают про зелень и травы, которые могут стать отличной основой для чая:

петрушка,

кинза,

укроп,

кориандр,

щавель,

салаты,

чабрец,

мята.

Посадка лука под зиму

Глубокой осенью также можно посадить лук. Он хорошо перенесёт зиму и уже весной порадует свежей зеленью. Однако стоит помнить, что для подзимнего посева лучше использовать самый мелкий севок, так как крупные и средние луковицы для этого не подходят.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

