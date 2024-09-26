Подзимний посев: овощи, зелень и лук для раннего урожая

Многие огородники считают, что под зиму сажают в основном чеснок. Однако, этот список культур гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.
Какие культуры можно посеять под зиму?
Помимо чеснока, подзимний посев включает такие культуры, как:
Преимущество подзимнего посева заключается в том, что редис можно собирать уже в конце апреля, а морковь — к концу мая. Важно выбирать подзимние сорта свёклы, так как неустойчивые к морозам семена могут погибнуть.
Зелень и травы для подзимнего посева
Кроме овощей, многие огородники не забывают про зелень и травы, которые могут стать отличной основой для чая:
Посадка лука под зиму
Глубокой осенью также можно посадить лук. Он хорошо перенесёт зиму и уже весной порадует свежей зеленью. Однако стоит помнить, что для подзимнего посева лучше использовать самый мелкий севок, так как крупные и средние луковицы для этого не подходят.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.