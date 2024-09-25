Подзимний посев: как вырастить морковь без проблем с вредителями

Подзимний посев моркови: когда и как это сделать

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Получить ранний и вкусный урожай моркови можно легко, если посеять её под зиму. Однако для успешного результата необходимо соблюдать несколько важных правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Преимущества подзимнего посева

Осенью посеянная морковь всходит рано, быстро растёт и реже подвергается болезням и атакам вредителей, так как в момент её всходов вредители ещё не вышли из зимовки. Холодные зимние условия действуют как естественный отбор, и всходят только самые крепкие семена, что способствует более крупным и сочным корнеплодам. Если правильно организовать посев, можно собрать двойной урожай.

Основные правила

При подзимнем посеве семена не нужно замачивать и поливать — они должны пройти естественную закалку, набухать постепенно и начать рост только весной. Полив осенью может привести к преждевременному прорастанию семян. По этой причине их лучше присыпать сухой или слегка влажной землёй.

Сеять морковь следует при стабильных заморозках, когда дневные температуры уже не поднимаются выше нуля. Морковь — культура холодостойкая, но если зима будет тёплой, семена могут прорасти раньше времени. Лучше посеять позже, чем раньше. Если снег уже выпал, его следует разгрести и разложить семена в подготовленную канавку. Чтобы компенсировать естественный отбор, норму высева увеличивают в два раза, а грядку накрывают опавшими листьями.

Технология посадки

Рядки для посева готовятся заранее, до замерзания почвы, с расстоянием между ними не менее 20 см. Грядку предварительно раскисляют мелом или золой, удобряют компостом (1 ведро на 1 м²) и суперфосфатом (20 г на 1 м²). Также заранее нужно подготовить землю для засыпки семян — она должна быть сухой и храниться отдельно, чтобы не замёрзла. Можно использовать смесь огородной земли и компоста, а для тяжёлой почвы добавить песок.

Посев проводится на замёрзшую землю, а семена засыпаются подготовленной почвой на глубину 2-3 см. Рано весной, чтобы ускорить прогревание почвы, грядку можно накрыть чёрной плёнкой. После появления всходов плёнку убирают, а для дополнительной защиты можно установить парник из агроволокна, хотя можно обойтись и без него — просто всходы появятся немного позже.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

