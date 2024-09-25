Яичная скорлупа: натуральное удобрение с раскисляющим эффектом

Яичная скорлупа как удобрение: дозировки и советы

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яичная скорлупа давно зарекомендовала себя как полезное средство среди дачников. Её используют в качестве известкового удобрения, улучшая плодородие почвы, нормализуя её кислотность и обеспечивая растения необходимыми питательными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Сколько скорлупы нужно для огорода?

Яичную скорлупу применяют аналогично мелу, доломитовой муке или извести. Однако важно правильно рассчитать дозировку. При внесении минеральных удобрений этот вопрос не так критичен, но с органикой нужно быть внимательным.

Для удобрения одного квадратного метра почвы требуется от 0,5 до 1 кг яичной скорлупы, в зависимости от её кислотности. Не забывайте, что скорлупа раскисляет почву, поэтому в некоторых случаях её нужно сочетать с материалами, повышающими кислотность, такими как верховой торф, хвоя, опилки, мох-сфагнум или свежий навоз.

Из минеральных добавок можно использовать коллоидную серу, сульфат железа, аммиачную селитру, сульфат аммония или сернокислый калий.

Где использовать яичную скорлупу?

Яичная скорлупа особенно полезна на глинистых, тяжёлых и кислых почвах. Она может использоваться как мульча, защищающая грядки от сорняков и пересыхания.

Уточнения

Скорлупа или путáмен (от лат. putamen - скорлупа) — базальное ядро, входит в состав стриопаллидарной системы и находится в основании переднего мозга (конечный мозг).

