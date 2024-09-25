Паутинный клещ: как избавиться от врага осенью

Как защитить свой сад от паутинного клеща осенью

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Насекомые, продолжающие вредить садоводам даже осенью, как паутинные клещи, не дают покоя до самых холодов. Эти вредители легко переключаются с огородных растений на садовые, что делает их особенно опасными для вашего участка.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sanmartin/4883543313/ by Gilles San Martin from Namur, Belgium, CC BY-SA 2.0

Паутинный клещ и соседи

Даже если в вашем саду всё в порядке, паутинный клещ может перебраться к вам от соседей. Эти мелкие насекомые обитают в колониях и высасывают соки из растений, что приводит к их медленной гибели. Признаком появления паутинного клеща является тонкая паутина, которая не имеет кружевной структуры, как у обычных пауков, а напоминает шелк.

Как бороться с паутинным клещом?

Существует несколько методов борьбы с этим вредителем: химические средства, биопрепараты, народные средства и физическое устранение поражённых растений. Осенью, когда урожай уже собран, можно использовать более радикальные меры.

Порядок действий

Наведение порядка — уберите палую листву, сожгите её, обрежьте заражённые ветки и выдерните с корнем поражённые растения. Не оставляйте гнилые плоды как органическое удобрение. Использование биопрепаратов — если не хотите применять химию, воспользуйтесь биопрепаратами: "Акарин", "Фитоверм", "Битоксибациллин". Однако осенью, после сбора урожая, частые обработки могут быть излишними. Народные средства — можно приготовить настои из нашатырного спирта или чеснока, но осенью лучше применить более действенные методы. Радикальные меры — используйте хлорную известь или серные шашки для теплиц. Также эффективны препараты вроде "Аполло", "Антиклещ" и "Омайт". Посев сидератов — после обработки участка посадите сидераты, такие как горчица, редька, рожь или клевер, которые предотвратят повторное заражение.

Уточнения

Обыкновенный паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae) — вид клещей из семейства паутинных (Tetranychidae).

