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Паутинный клещ: как избавиться от врага осенью

Как защитить свой сад от паутинного клеща осенью
2:02
Садоводство

Насекомые, продолжающие вредить садоводам даже осенью, как паутинные клещи, не дают покоя до самых холодов. Эти вредители легко переключаются с огородных растений на садовые, что делает их особенно опасными для вашего участка.

Как защитить свой сад от паутинного клеща осенью
Фото: https://www.flickr.com/photos/sanmartin/4883543313/ by Gilles San Martin from Namur, Belgium, CC BY-SA 2.0

Паутинный клещ и соседи

Даже если в вашем саду всё в порядке, паутинный клещ может перебраться к вам от соседей. Эти мелкие насекомые обитают в колониях и высасывают соки из растений, что приводит к их медленной гибели. Признаком появления паутинного клеща является тонкая паутина, которая не имеет кружевной структуры, как у обычных пауков, а напоминает шелк.

Как бороться с паутинным клещом?

Существует несколько методов борьбы с этим вредителем: химические средства, биопрепараты, народные средства и физическое устранение поражённых растений. Осенью, когда урожай уже собран, можно использовать более радикальные меры.

Порядок действий

  1. Наведение порядка — уберите палую листву, сожгите её, обрежьте заражённые ветки и выдерните с корнем поражённые растения. Не оставляйте гнилые плоды как органическое удобрение.
  2. Использование биопрепаратов — если не хотите применять химию, воспользуйтесь биопрепаратами: "Акарин", "Фитоверм", "Битоксибациллин". Однако осенью, после сбора урожая, частые обработки могут быть излишними.
  3. Народные средства — можно приготовить настои из нашатырного спирта или чеснока, но осенью лучше применить более действенные методы.
  4. Радикальные меры — используйте хлорную известь или серные шашки для теплиц. Также эффективны препараты вроде "Аполло", "Антиклещ" и "Омайт".
  5. Посев сидератов — после обработки участка посадите сидераты, такие как горчица, редька, рожь или клевер, которые предотвратят повторное заражение.

Уточнения

Обыкновенный паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae) — вид клещей из семейства паутинных (Tetranychidae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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