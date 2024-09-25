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Защищаем виноград от морозов: советы и лучшие материалы

Как защитить виноград от морозов: советы садоводам
2:15
Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с трудностью определения точного времени для укрытия винограда, особенно в условиях изменяющегося климата. Это актуальная задача, так как ошибки в выборе срока могут привести к гибели лозы.

Как защитить виноград от морозов: советы садоводам
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Когда укрывать виноград?

Определить конкретные сроки для укрытия сложно, поскольку они зависят от региона проживания и погодных условий. Важно провести укрытие до наступления первых заморозков, иначе лоза может пострадать от холода. Обычно укрытие выполняется в начале ноября, но некоторые садоводы закаляют крепкие кусты, оставляя их на морозе до -5 градусов. Молодые саженцы требуют защиты раньше, до прихода морозов.

Чем укрывать виноград?

Существует множество способов укрытия винограда, различающихся используемыми материалами. Многие садоводы предпочитают засыпать лозу землёй, но этот способ требует больших усилий.

Как укрывать молодые кусты?

Укрытие молодых виноградных кустов мало чем отличается от ухода за взрослыми растениями. Небольшие кусты не обязательно снимать со шпалеры, достаточно обернуть их каркасом из толстой проволоки и заполнить мульчей. Если вы выбираете воздухопроницаемые материалы, необходимо оставить в укрытии 1-2 отверстия для доступа воздуха.

Материалы для укрытия

Использовать можно самые разные материалы. Вот самые распространённые ошибки, которых следует избегать при укрытии винограда:

  1. Использование непроницаемых материалов, которые не пропускают воздух, что ведёт к гниению лозы.
  2. Слишком раннее или позднее укрытие.
  3. Прокладка утеплителя между стеблем и почвой.

Основные материалы для укрытия винограда включают:

  • Плёнка — популярный, но не идеальный выбор, так как она плохо пропускает воздух.
  • Опилки — хороший материал для укрытия, но их нужно защитить от влаги.
  • Рубероид — подходит для регионов с малоснежными зимами.

Выбор материала зависит от личных предпочтений и условий вашего региона.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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