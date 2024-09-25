Свёкла в квартире: секреты долгого хранения без затрат

Как хранить свёклу на утеплённом балконе

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Признать это непросто, но далеко не все дачники, выращивающие свёклу, имеют место для её правильного хранения.

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, CC BY-SA 4.0

Чаще всего весь урожай приходится перевозить в городскую квартиру.

Однако и в квартире можно создать хорошие условия для хранения свёклы на несколько месяцев, не боясь, что она завянет. Идеальный вариант — утеплённый балкон или лоджия, где температура не опускается ниже нуля.

Для хранения лучше всего использовать деревянные или пластиковые ящики, пересыпая корнеплоды песком так, чтобы они не касались друг друга. Сверху ящики можно укрыть старым одеялом для дополнительной защиты от холода.

Если застеклённого балкона или утеплённой лоджии нет, свёклу можно хранить в кладовке при температуре 10-12 градусов. Но для этого её сначала нужно подготовить: каждый корнеплод окунают в глиняную болтушку и сушат перед закладкой в ящики.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная - группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

