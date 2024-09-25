Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супруги Илья Авербух и Лиза Арзамасова вышли в свет с трёхлетним сыном
Рынок электроники в России вырастет до 2,8 трлн рублей к концу 2024 года
Владислав Радимов заявил, что Гильермо Абаскаль возглавит футбольный клуб "Химки"
Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим осенью
Люся Чеботина рассказала, с чем связана её критика в адрес Адель
Как защитить виноград от морозов: советы садоводам
Учёные из США назвали ожирение фактором, провоцирующим риск второго первичного рака
Почему белок важен для людей старше 35 лет
В Новой Москве максимально снизились цены на новостройки в трёх районах

Свёкла в квартире: секреты долгого хранения без затрат

Как хранить свёклу на утеплённом балконе
1:00
Садоводство

Признать это непросто, но далеко не все дачники, выращивающие свёклу, имеют место для её правильного хранения.

Как хранить свёклу на утеплённом балконе
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, CC BY-SA 4.0

Чаще всего весь урожай приходится перевозить в городскую квартиру.

Однако и в квартире можно создать хорошие условия для хранения свёклы на несколько месяцев, не боясь, что она завянет. Идеальный вариант — утеплённый балкон или лоджия, где температура не опускается ниже нуля.

Для хранения лучше всего использовать деревянные или пластиковые ящики, пересыпая корнеплоды песком так, чтобы они не касались друг друга. Сверху ящики можно укрыть старым одеялом для дополнительной защиты от холода.

Если застеклённого балкона или утеплённой лоджии нет, свёклу можно хранить в кладовке при температуре 10-12 градусов. Но для этого её сначала нужно подготовить: каждый корнеплод окунают в глиняную болтушку и сушат перед закладкой в ящики.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная - группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Импорт металлов из России в ЕС увеличился на 39,6% в июле 2024 года
Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье
Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке
NatPhys: рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут отклонить астероид от Земли
Греческие курорты страдают от нехватки воды из-за засухи и рекордной жары
Как приготовить рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью
Как хранить свёклу на утеплённом балконе
Основные причины, по которым коты скрываются от хозяев
Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи
В России дискутируют о сокращении сроков обучения в школах и вузах. Что об этом думают в Кремле?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.