Какие луковичные растения нужно обязательно высадить осенью

Семь незаменимых луковичных культур для осенней посадки в саду

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Наступает время, когда многие дачники и садоводы уже задумываются о посадке луковичных цветов для будущего сезона. Луковичные растения — неотъемлемая составляющая любого красивого и ухоженного сада. Они радуют яркими и разнообразными цветками в ранневесенний период, когда большинство растений еще только начинают свой рост.

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Чтобы весной получить пышное и продолжительное цветение, многие луковичные культуры необходимо высаживать именно осенью. К числу таких растений относятся:

Тюльпаны. Пожалуй, самые популярные и любимые луковичные цветы. Их разнообразие по форме, окраске и срокам цветения впечатляет. Оптимальные сроки посадки тюльпанов — сентябрь-октябрь. Нарциссы. Ещё один классический представитель весенней клумбы. Нарциссы отлично смотрятся в миксбордерах и рокариях. Сажать их стоит в сентябре-октябре. Гиацинты. Эти ароматные цветы отличаются пушистыми, колокольчатыми соцветиями. Гиацинты любят солнечные места и хорошо дренированную почву. Высаживать их нужно в сентябре-октябре. Крокусы. Одни из первых вестников весны. Эти маленькие, но очень яркие цветы можно высаживать уже в августе-сентябре. Мускари (или cиница). Эти изящные цветы с кистевидными соцветиями прекрасно смотрятся на альпийских горках и рокариях. Сажать их следует в сентябре. Ирисы. Хотя ирисы зацветают несколько позже других луковичных, их необходимо также высаживать осенью, в сентябре-октябре. Лилии. Эти крупные и пышные цветы обязательно нужно включить в осенние посадки. Лилии высаживают в сентябре-октябре.

При выборе сортов и посадке луковичных следует учитывать особенности каждого растения: глубину посадки, расстояние между луковицами, предпочитаемую освещенность и состав грунта. Соблюдение этих нехитрых правил станет залогом пышного и продолжительного цветения вашего сада весной.