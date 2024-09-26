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Почему зола — главный секрет вкусных томатов: мало кто знает об этом

Какая самая лучшая подкормка для томатов
1:46
Садоводство

Подкормка томатов — залог богатого урожая, ведь правильно выбранные удобрения значительно повышают урожайность и устойчивость растений к болезням. Органические и минеральные удобрения выполняют различные функции на каждом этапе роста. Например, органические средства, такие как компост и перегной, питают растения природными элементами, улучшают структуру почвы и стимулируют её микробиологическую активность.

Какая самая лучшая подкормка для томатов
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Компост способствует росту полезных микроорганизмов, а перегной обогащает почву азотом. Зола, содержащая калий, укрепляет корневую систему и повышает вкусовые качества плодов.

Минеральные удобрения, в свою очередь, более точечно воздействуют на растения: азот стимулирует рост, фосфор помогает развитию корней, а калий улучшает качество плодов. Правильный подбор удобрений с учётом стадии развития томатов (рост, цветение, плодоношение) важен для достижения максимальных результатов.

Жидкие удобрения обладают быстрым эффектом благодаря лёгкой усвояемости. Этот вид подкормки идеально подходит для срочной помощи растениям, когда им не хватает питательных веществ. Совмещение жидких и гранулированных подкормок поддерживает равновесие питательных элементов на протяжении всего сезона.

Внекорневая подкормка, при которой удобрения наносятся на листья, ускоряет процесс восполнения недостающих элементов, особенно когда корневая система растений ослаблена. Это полезно в периоды активного цветения и плодоношения, когда потребности томатов в питательных веществах возрастают.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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