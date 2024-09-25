Названы ядовитые ягоды, которые обычно выращивают в саду

Эти ягоды блестящие и темные, напоминают маленькие вишни. Однако они содержат ядовитое вещество, которое может быть опасным при употреблении.
Ягоды покевида темно-фиолетового цвета и внешне напоминают виноград. Они растут гроздьями и их можно принять за съедобные плоды, но они токсичны и их не следует употреблять в пищу.
Эти ягоды имеют уникальный внешний вид, напоминающий маленькие белые глазные яблоки с черной точкой в центре. Несмотря на их интригующий вид, они токсичны, и их следует избегать.
Ягоды тиса ярко-красного цвета и имеют мясистый наружный покров. Они могут выглядеть заманчиво, но семена внутри ягод содержат опасное вещество.
Ягоды омелы мелкие и белые, их часто можно увидеть во время курортного сезона. Они токсичны при проглатывании.
Тис (лат. Táxus) — род растений семейства Тисовые (Taxaceae). Виды рода — медленнорастущие деревья или кустарники высотой от 1 до 20 м (обычно не более 10 м).
Оме́ла (лат. Viscum) — вечнозелёное кустарниковое растение, род полупаразитных кустарников.
Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.