Названы ядовитые ягоды, которые обычно выращивают в саду

Красивые, но опасные: какие садовые ягоды есть нельзя

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смертельный паслен

Эти ягоды блестящие и темные, напоминают маленькие вишни. Однако они содержат ядовитое вещество, которое может быть опасным при употреблении.

Фото: atlas.roslin.pl by Joanna Boisse, CC BY-SA 4.0

Ягоды покевида

Ягоды покевида темно-фиолетового цвета и внешне напоминают виноград. Они растут гроздьями и их можно принять за съедобные плоды, но они токсичны и их не следует употреблять в пищу.

Кукольные глазки

Эти ягоды имеют уникальный внешний вид, напоминающий маленькие белые глазные яблоки с черной точкой в центре. Несмотря на их интригующий вид, они токсичны, и их следует избегать.

Ягоды тиса

Ягоды тиса ярко-красного цвета и имеют мясистый наружный покров. Они могут выглядеть заманчиво, но семена внутри ягод содержат опасное вещество.

Ягоды омелы

Ягоды омелы мелкие и белые, их часто можно увидеть во время курортного сезона. Они токсичны при проглатывании.

Уточнения

Тис (лат. Táxus) — род растений семейства Тисовые (Taxaceae). Виды рода — медленнорастущие деревья или кустарники высотой от 1 до 20 м (обычно не более 10 м).



Оме́ла (лат. Viscum) — вечнозелёное кустарниковое растение, род полупаразитных кустарников.

