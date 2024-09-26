5 растений, которые вы успеете вырастить до конца сезона

Что еще можно успеть посеять и посадить в сентябре

Сентябрь — отличное время для завершения сезона посадок в огороде и подготовки участка к следующему году. Несмотря на то что список растений для осенней посадки небольшой, некоторые овощные культуры и зелень можно высадить, чтобы получить урожай уже этой осенью.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие культуры можно посадить в сентябре?

Редис

Раннеспелые сорта редиса отлично подходят для сентябрьского посева. Благодаря умеренным погодным условиям и сокращённому световому дню, редис формирует крупные корнеплоды и не переходит в фазу цветоноса. Урожай можно получить уже через 20-22 дня после посева. Температура воздуха в сентябре снижается, что вместе с увеличением осадков создаёт идеальные условия для его роста.

Озимый чеснок

Вторая половина сентября и начало октября — идеальное время для посадки озимого чеснока. Для этой цели используются только здоровые и крупные зубки, что гарантирует высокий урожай. Мелкие и поврежденные зубки не пригодны для посадки, так как не дадут полноценные головки чеснока.

Подзимние посевы овощей и зелени

Подготовку грядок для подзимних посевов моркови, редиса, свеклы, укропа и салата можно начинать уже в сентябре. В это время в почву вносятся органические и минеральные удобрения (фосфорные и калийные), что улучшает её структуру и питательность.

Сидераты

На освободившихся участках можно высевать сидераты, такие как клевер, фасоль, бобы, горох, рожь, пшеница, ячмень, белая горчица и рапс. Сидераты помогают обогащать почву, сдерживают рост сорняков и препятствуют вымыванию питательных элементов из почвы.

Садовая земляника

С конца августа до конца сентября можно сажать садовую землянику. Она способна давать хороший урожай на одном месте в течение 5-6 лет. Для размножения используют укоренившиеся розетки, образующиеся на усах после плодоношения. Наиболее развитая рассада формируется из розеток, которые укоренились рядом с материнским кустом.