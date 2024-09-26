Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потенциально опасный астероид 2024 ON пролетел мимо Земли 17 сентября
Что еще можно успеть посеять и посадить в сентябре
Кардиолог Бокерия велела съедать по яйцу каждый день
Как избежать повреждений при мойке двигателя
Шторы больше не в моде: лучшие альтернативы для современного интерьера
Юрист в сфере ЖКХ объяснил невозможность преждевременного включения отопления
Отдохните душой: 5 красивых и необычных озёр России
Тренируем навыки вождения: как почувствовать колёса машины
Готовим вкусные морковные конфеты — понадобится 4 ингредиента

Как правильно подготовить почву для озимого чеснока: одна ошибка может всё испортить

Что нужно добавлять в лунку при посадке озимого чеснока
2:44
Садоводство

Озимый чеснок — культура, которая требует тщательной подготовки почвы и правильного внесения удобрений для получения обильного урожая. Посадка озимого чеснока включает использование различных добавок, которые помогут растениям развиваться и формировать крупные головки.

Что нужно добавлять в лунку при посадке озимого чеснока
Фото: commons.wikimedia.org by Filo gèn', CC BY-SA 4.0

Основные добавки для лунки озимого чеснока:

Перегной и компост

Органические вещества, такие как перегной и компост, играют ключевую роль в питании озимого чеснока. Они обогащают почву микроэлементами, улучшают ее структуру и обеспечивают лучшую водопроницаемость. Для каждой лунки рекомендуется вносить горсть перепревшего навоза или компоста.

Древесная зола

Зола — это ценный источник калия и фосфора, необходимых для роста крупных луковиц и укрепления иммунитета чеснока. Добавление столовой ложки золы помогает предотвратить грибковые заболевания и улучшает вкус чеснока.

Песок

Песок обеспечивает дренаж почвы, что особенно важно для чеснока, который не переносит застоя воды. Горсть песка на дне лунки помогает предотвратить загнивание корней.

Минеральные удобрения

Комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия способствуют формированию головок чеснока. Рекомендуется использовать около 20-30 граммов удобрения на квадратный метр.

Доломитовая мука

Доломитовая мука нейтрализует кислотность почвы и улучшает усвоение питательных веществ растением. Это особенно важно на участках с кислыми почвами.

Биопрепараты

Биопрепараты с полезными микроорганизмами помогают улучшить структуру почвы и повысить устойчивость чеснока к болезням.

Особенности внесения добавок:

  • Последовательность: важно соблюдать порядок внесения добавок. Сначала вносятся органические вещества, затем минеральные удобрения, песок и биопрепараты.
  • Дозировка и совместимость: следует придерживаться рекомендованных норм, чтобы не повредить корневую систему чеснока.
  • Тип почвы: в зависимости от типа почвы (глинистая или песчаная), состав добавок может изменяться.

Подготовка лунок:

Лунки для чеснока делают глубиной 8-10 см, с расстоянием между ними 15-20 см. Это обеспечивает оптимальные условия для роста растений. Перед внесением добавок лунку можно обработать раствором марганцовки или биофунгицидом для дезинфекции. После внесения всех добавок лунка слегка присыпается землей.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Последние материалы
Юрист в сфере ЖКХ объяснил невозможность преждевременного включения отопления
Отдохните душой: 5 красивых и необычных озёр России
Что нужно добавлять в лунку при посадке озимого чеснока
Тренируем навыки вождения: как почувствовать колёса машины
Готовим вкусные морковные конфеты — понадобится 4 ингредиента
Тренды стиля: как создать модный многослойный образ
Собчак предположила, к кому мог уйти певец Шаман из семьи
Популярность Toyota RAV4 XA30: причины и проблемы
Самые дружелюбные кошки: топ-5 пород, которые вас покорят
Миланский стадион "Сан-Сиро" лишили права принять финал ЛЧ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.