Как не испортить морковь и свеклу: 4 ключевых правила сбора урожая

Сроки уборки корнеплодов, таких как морковь и свекла, можно вычислить, опираясь на информацию от производителя семян. Однако многие дачники предпочитают следовать народным приметам или привычным методам, которые передаются из поколения в поколение. Это приводит к повторению одних и тех же ошибок, способных испортить урожай.
Давайте разберём, какие ошибки чаще всего совершаются при уборке моркови и свеклы, и как их избежать.
Нарушение сроков уборки
Самая распространенная ошибка — неправильное определение времени сбора урожая. Недозрелые овощи не будут достаточно питательными, и срок их хранения значительно сократится. Но и передерживать морковь и свеклу на грядке нельзя, так как перезревшие корнеплоды могут трескаться и быть подвержены подмораживанию, что ухудшает их сохранность.
Неправильные погодные условия
Убирать корнеплоды лучше в сухую и солнечную погоду. Сбор в сырую или дождливую погоду делает овощи водянистыми, что негативно сказывается на их вкусе и сроке хранения.
Небрежная техника сбора
Когда почва плотная и сухая, вырывание корнеплодов за ботву может повредить их. Также не стоит бросать овощи на землю или оббивать налипшую землю, постукивая один о другой — это приводит к появлению вмятин и трещин, что сокращает срок хранения.
Неправильные условия хранения
Хранение в песке, который использовался в прошлом году, во влажных опилках или полиэтиленовых пакетах — ещё одна ошибка. Кроме того, овощи нужно регулярно проверять на наличие порчи и вовремя удалять поврежденные экземпляры.
Эти простые рекомендации помогут сохранить урожай на более длительный срок.
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