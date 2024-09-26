Как не испортить морковь и свеклу: 4 ключевых правила сбора урожая

Как правильно убирать морковь и свеклу: главные ошибки и советы

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сроки уборки корнеплодов, таких как морковь и свекла, можно вычислить, опираясь на информацию от производителя семян. Однако многие дачники предпочитают следовать народным приметам или привычным методам, которые передаются из поколения в поколение. Это приводит к повторению одних и тех же ошибок, способных испортить урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Давайте разберём, какие ошибки чаще всего совершаются при уборке моркови и свеклы, и как их избежать.

Ошибки при уборке корнеплодов

Нарушение сроков уборки

Самая распространенная ошибка — неправильное определение времени сбора урожая. Недозрелые овощи не будут достаточно питательными, и срок их хранения значительно сократится. Но и передерживать морковь и свеклу на грядке нельзя, так как перезревшие корнеплоды могут трескаться и быть подвержены подмораживанию, что ухудшает их сохранность.

Неправильные погодные условия

Убирать корнеплоды лучше в сухую и солнечную погоду. Сбор в сырую или дождливую погоду делает овощи водянистыми, что негативно сказывается на их вкусе и сроке хранения.

Небрежная техника сбора

Когда почва плотная и сухая, вырывание корнеплодов за ботву может повредить их. Также не стоит бросать овощи на землю или оббивать налипшую землю, постукивая один о другой — это приводит к появлению вмятин и трещин, что сокращает срок хранения.

Неправильные условия хранения

Хранение в песке, который использовался в прошлом году, во влажных опилках или полиэтиленовых пакетах — ещё одна ошибка. Кроме того, овощи нужно регулярно проверять на наличие порчи и вовремя удалять поврежденные экземпляры.

Эти простые рекомендации помогут сохранить урожай на более длительный срок.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая



Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

