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Розы будут цвести как никогда: осенние лайфхаки для дачников

Уход за розами осенью: основные шаги для сохранения растений
1:23
Садоводство

В сентябре для дачников наступает горячая пора, и особое внимание стоит уделить уходу за розами. Именно в этот период закладывается основа для успешной зимовки и будущего цветения растений. Чтобы розы порадовали вас в следующем сезоне, важно провести несколько обязательных процедур.

Уход за розами осенью: основные шаги для сохранения растений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обрезка

Обрезка — одна из самых важных процедур для роз. Игнорировать ее не стоит, ведь она не только оздоровит кусты, но и поспособствует их более активному росту. После правильной обрезки розы будут цвести более крупными и яркими цветами.

Полив

После обрезки розы нуждаются в хорошем поливе. Это важно, чтобы растения не испытывали недостатка влаги и могли нормально подготовиться к зимовке.

Мульчирование

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве и защищает корневую систему от заморозков. Этот шаг важен для обеспечения здоровья роз в холодные месяцы.

Обработка

В сентябре актуальной становится обработка растений от заболеваний и вредителей. Опытные садоводы часто используют известковую серу, которая защищает розы от болезней и вредоносных насекомых.

Эти простые, но важные действия помогут розам пережить зиму и зацвести с новой силой в следующем году.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора.

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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