Как правильно подготовить розы к зиме: секрет необычной подкормки

Правильная зимовка роз: как сделать кусты устойчивыми к холодам

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы розы благополучно перезимовали и в следующем сезоне радовали пышным цветением, их важно правильно укрыть на зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Однако этот процесс сопровождается множеством трудностей: слишком тёплое укрытие может привести к загниванию стеблей, а недостаточно тёплое — к их вымерзанию. К тому же, когда цветоводы пытаются пригнуть розы для укрытия, стебли часто ломаются.

Все эти проблемы можно решить с помощью одной необычной подкормки, которую легко приготовить из доступных и недорогих компонентов.

Марганцовка для успешной зимовки роз:

Марганец помогает растениям накопить сахар в стеблях, что повышает их устойчивость к низким температурам и другим неблагоприятным условиям. Кроме того, марганец делает побеги более гибкими, что позволяет пригибать их к земле без риска сломать.

Для этой цели можно использовать обычный перманганат калия, более известный как марганцовка. Однако простое растворение марганцовки в воде и полив растения не принесут нужного эффекта. Дело в том, что марганец в этом препарате находится в форме, недоступной для усвоения растениями. При таких подкормках вещество лишь накапливается в почве, что ухудшает её химический состав.

Как сделать марганец доступным для растений:

Чтобы розы могли усвоить марганец, нужно провести простой химический опыт. Для этого потребуется перевести марганцовку в доступную для растений форму.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

