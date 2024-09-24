Как правильно подготовить розы к зиме: секрет необычной подкормки

Чтобы розы благополучно перезимовали и в следующем сезоне радовали пышным цветением, их важно правильно укрыть на зиму.
Однако этот процесс сопровождается множеством трудностей: слишком тёплое укрытие может привести к загниванию стеблей, а недостаточно тёплое — к их вымерзанию. К тому же, когда цветоводы пытаются пригнуть розы для укрытия, стебли часто ломаются.
Все эти проблемы можно решить с помощью одной необычной подкормки, которую легко приготовить из доступных и недорогих компонентов.
Марганцовка для успешной зимовки роз:
Марганец помогает растениям накопить сахар в стеблях, что повышает их устойчивость к низким температурам и другим неблагоприятным условиям. Кроме того, марганец делает побеги более гибкими, что позволяет пригибать их к земле без риска сломать.
Для этой цели можно использовать обычный перманганат калия, более известный как марганцовка. Однако простое растворение марганцовки в воде и полив растения не принесут нужного эффекта. Дело в том, что марганец в этом препарате находится в форме, недоступной для усвоения растениями. При таких подкормках вещество лишь накапливается в почве, что ухудшает её химический состав.
Как сделать марганец доступным для растений:
Чтобы розы могли усвоить марганец, нужно провести простой химический опыт. Для этого потребуется перевести марганцовку в доступную для растений форму.
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