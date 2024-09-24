Простые шаги для богатого урожая укропа и петрушки

Не всем дачникам удается вырастить петрушку и укроп, даже при кажущейся простоте этих культур. Посев обычно начинают, когда температура воздуха прогревается до +5°C, но к этому моменту почва должна быть готова. Если этого не происходит, растения не хотят расти.
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Основные причины плохого роста петрушки и укропа:
Кислая почва. Петрушка и укроп плохо растут в кислой почве. Чтобы нейтрализовать кислотность, используют известь. Определить уровень кислотности можно с помощью агротехнического анализа.
Тяжелая почва. Семена укропа тяжело пробивают плотную землю, особенно если они посажены глубже 2 см. Для таких почв лучше всего высевать семена на глубину не более 1 см.
Нехватка солнечного света. Эти растения любят солнечные грядки. В тени петрушка и укроп растут бледными и вялыми, поэтому урожай будет слабым.
Возраст семян. Семена укропа и петрушки сохраняют хорошую всхожесть в течение 2-3 лет. Лучше использовать свежие семена.
Медленный рост Из-за содержания эфирных масел, семена долго прорастают, поскольку масла отталкивают воду. Чтобы ускорить процесс, семена предварительно замачивают в горячей воде.
Условия, которые любит укроп:
Укроп хорошо развивается при правильных условиях. Вот что способствует его быстрому росту:
Плодородная почва
Калийные и фосфорные удобрения
Оптимальное освещение
Регулярные поливы
Важно также соблюдать расстояние между растениями, так как загущенные посадки приводят к плохому росту. У самосева есть свои особенности: семена лучше не присыпать, они прорастают на поверхности почвы.
При выращивании укропа не следует вносить свежий навоз, а лучше сеять после таких культур, как капуста или тыквенные.
Условия, которые укроп не любит:
Кислая почва. Слишком кислая почва плохо влияет на рост укропа, как и на другие культуры.
Засуха. При недостатке воды растения становятся мелкими и жёсткими. С другой стороны, избыток влаги может вызвать развитие болезней. Огородники рекомендуют соблюдать баланс в поливах.
Неправильные предшественники. Укроп не следует сажать после фенхеля или моркови, так как у них общие вредители.
Сорняки. Укроп плохо растёт в окружении сорняков. Перед посадкой важно обработать почву и избавить её от сорных растений.
Уточнения
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).