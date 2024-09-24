Простые шаги для богатого урожая укропа и петрушки

Почему важна правильная подготовка почвы для укропа

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не всем дачникам удается вырастить петрушку и укроп, даже при кажущейся простоте этих культур. Посев обычно начинают, когда температура воздуха прогревается до +5°C, но к этому моменту почва должна быть готова. Если этого не происходит, растения не хотят расти.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Основные причины плохого роста петрушки и укропа:

Кислая почва. Петрушка и укроп плохо растут в кислой почве. Чтобы нейтрализовать кислотность, используют известь. Определить уровень кислотности можно с помощью агротехнического анализа. Тяжелая почва. Семена укропа тяжело пробивают плотную землю, особенно если они посажены глубже 2 см. Для таких почв лучше всего высевать семена на глубину не более 1 см. Нехватка солнечного света. Эти растения любят солнечные грядки. В тени петрушка и укроп растут бледными и вялыми, поэтому урожай будет слабым. Возраст семян. Семена укропа и петрушки сохраняют хорошую всхожесть в течение 2-3 лет. Лучше использовать свежие семена. Медленный рост

Из-за содержания эфирных масел, семена долго прорастают, поскольку масла отталкивают воду. Чтобы ускорить процесс, семена предварительно замачивают в горячей воде.

Условия, которые любит укроп:

Укроп хорошо развивается при правильных условиях. Вот что способствует его быстрому росту:

Плодородная почва

Калийные и фосфорные удобрения

Оптимальное освещение

Регулярные поливы

Важно также соблюдать расстояние между растениями, так как загущенные посадки приводят к плохому росту. У самосева есть свои особенности: семена лучше не присыпать, они прорастают на поверхности почвы.

При выращивании укропа не следует вносить свежий навоз, а лучше сеять после таких культур, как капуста или тыквенные.

Условия, которые укроп не любит:

Кислая почва . Слишком кислая почва плохо влияет на рост укропа, как и на другие культуры.

. Слишком кислая почва плохо влияет на рост укропа, как и на другие культуры. Засуха . При недостатке воды растения становятся мелкими и жёсткими. С другой стороны, избыток влаги может вызвать развитие болезней. Огородники рекомендуют соблюдать баланс в поливах.

. При недостатке воды растения становятся мелкими и жёсткими. С другой стороны, избыток влаги может вызвать развитие болезней. Огородники рекомендуют соблюдать баланс в поливах. Неправильные предшественники . Укроп не следует сажать после фенхеля или моркови, так как у них общие вредители.

. Укроп не следует сажать после фенхеля или моркови, так как у них общие вредители. Сорняки. Укроп плохо растёт в окружении сорняков. Перед посадкой важно обработать почву и избавить её от сорных растений.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

