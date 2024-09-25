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Этот метод мульчирования сделает ваши кусты малины непобедимыми зимой

Что нужно делать с малиной после плодоношения
2:20
Садоводство

Малина, любимая ягода многих садоводов, требует тщательного ухода после сбора урожая. Этот период является важным для подготовки растения к следующему сезону и обеспечению его здоровья на долгие годы.

Что нужно делать с малиной после плодоношения
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, CC BY-SA 4.0

Обрезка и удаление отплодоносивших побегов

После плодоношения малина нуждается в обрезке. Старые, отплодоносившие побеги удаляют под корень, чтобы они не отнимали питательные вещества у молодых стеблей. Это не только улучшает циркуляцию воздуха в малиннике, но и помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Прореживание однолетних побегов

Однолетние побеги — основа будущего урожая, однако их избыток может привести к загущению куста. Оставляют 4-6 сильных побегов на один погонный метр, удаляя слабые и искривленные стебли. Это улучшает освещение и питание, что благотворно влияет на плодоношение.

Подкормка и мульчирование

После обрезки малина нуждается в подкормке. Фосфорно-калийные удобрения укрепляют корневую систему и повышают морозостойкость. Органические подкормки, такие как компост и перегной, также способствуют развитию растений. Важно избегать азотных удобрений, чтобы не стимулировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы.

Мульчирование почвы вокруг кустов сохраняет влагу и подавляет рост сорняков. Для мульчи используют солому, опилки или траву. Слой в 5-7 см улучшает состояние корневой системы и защищает от температурных перепадов.

Профилактика заболеваний

Осенью необходимо удалить опавшие листья и растительные остатки, чтобы избежать распространения грибковых инфекций. Обработка медьсодержащими препаратами или бордоской жидкостью поможет защитить растения от болезней.

Подготовка к зиме

В регионах с суровыми зимами важно пригнуть побеги к земле и укрыть их лапником или агроволокном, чтобы защитить почки от вымерзания. В более мягких регионах достаточно замульчировать почву толстым слоем органики, чтобы растения подготовились к новому сезону.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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