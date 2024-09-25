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Этот популярный сорт лука переживет даже самые суровые морозы

Какие сорта лука переживут зиму? Рекомендации экспертов
1:43
Садоводство

Посадка озимого лука для огородников может быть отличным решением, однако требует большего внимания, чем чеснок. Помимо выбора правильного времени, важно учесть и сортовые особенности, так как не каждый сорт лука способен пережить зимние морозы.

Какие сорта лука переживут зиму? Рекомендации экспертов
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Лучшие сорта для подзимней посадки

  1. Штутгартер-ризен — один из самых популярных сортов. Лук отличается крупными луковицами, сильным ароматом и высокой урожайностью. Растение неприхотливо и устойчиво к заболеваниям.
  2. Августа — сорт, который дает ранний и обильный урожай. Он хорошо переносит холод и не уходит в стрелку, что является важным преимуществом.
  3. Булат — лук с небольшими луковицами, но прекрасно сохраняющийся в течение длительного времени. Этот сорт устойчив к различным заболеваниям, что делает его надежным выбором для подзимней посадки. Аналогичными свойствами обладает сорт Радар.
  4. Шекспир — лук, который демонстрирует отличную всхожесть и устойчивость к морозам. Растение также неприхотливо в уходе, что делает его удобным для выращивания.
  5. Сеншуй-эллоу — сорт, устойчивый не только к холодам, но и к вредителям. Луковицы крупные, сочные, подходят как для маринования, так и для салатов. Этот сорт легко транспортируется и хранится долгое время.

Из гибридов можно отметить Балстар F1, который относится к ультраранним сортам. Он отличается морозоустойчивостью, крупными и сочными луковицами, которые отлично хранятся и легко переносят транспортировку.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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