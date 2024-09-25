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Этот простой метод продлит жизнь вашим томатам без холодильника

Как сохранить свежим урожай помидоров в квартире
1:16
Садоводство

Дачники, которые имеют подвал или погреб, могут легко сохранить урожай на долгий срок, и помидоры не являются исключением. Однако в условиях квартиры сделать это гораздо сложнее, ведь даже холодильник не всегда обеспечивает нужные условия для длительного хранения. Но с помощью некоторых методов эту проблему можно решить.

Как сохранить свежим урожай помидоров в квартире
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Как сохранить помидоры свежими в квартире?

  • Метод с горчицей и бумагой: этот способ пригоден даже для спелых томатов. Для начала помидоры моют, удаляют плодоножки и высушивают. Затем для хранения используют стеклянные банки: на дно кладут слой горчицы и бумаги, после чего выкладывают помидоры, чередуя их с новыми слоями горчичного порошка и бумаги. Такой метод позволяет сохранить овощи свежими на несколько месяцев.
  • Метод с газетами: этот вариант лучше использовать для зеленых помидоров, чтобы они успели созреть, не испортившись. Для хранения понадобится деревянный ящик, на дно которого стелют газету. Помидоры выкладываются плодоножкой вверх и снова укрываются бумагой. Повторяют слои, обеспечивая длительное хранение.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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