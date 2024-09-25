Этот простой метод продлит жизнь вашим томатам без холодильника

Дачники, которые имеют подвал или погреб, могут легко сохранить урожай на долгий срок, и помидоры не являются исключением. Однако в условиях квартиры сделать это гораздо сложнее, ведь даже холодильник не всегда обеспечивает нужные условия для длительного хранения. Но с помощью некоторых методов эту проблему можно решить.
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Как сохранить помидоры свежими в квартире?
Метод с горчицей и бумагой: этот способ пригоден даже для спелых томатов. Для начала помидоры моют, удаляют плодоножки и высушивают. Затем для хранения используют стеклянные банки: на дно кладут слой горчицы и бумаги, после чего выкладывают помидоры, чередуя их с новыми слоями горчичного порошка и бумаги. Такой метод позволяет сохранить овощи свежими на несколько месяцев.
Метод с газетами: этот вариант лучше использовать для зеленых помидоров, чтобы они успели созреть, не испортившись. Для хранения понадобится деревянный ящик, на дно которого стелют газету. Помидоры выкладываются плодоножкой вверх и снова укрываются бумагой. Повторяют слои, обеспечивая длительное хранение.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).