Этот простой метод продлит жизнь вашим томатам без холодильника

Как сохранить свежим урожай помидоров в квартире

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачники, которые имеют подвал или погреб, могут легко сохранить урожай на долгий срок, и помидоры не являются исключением. Однако в условиях квартиры сделать это гораздо сложнее, ведь даже холодильник не всегда обеспечивает нужные условия для длительного хранения. Но с помощью некоторых методов эту проблему можно решить.

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Как сохранить помидоры свежими в квартире?

Метод с горчицей и бумагой : этот способ пригоден даже для спелых томатов. Для начала помидоры моют, удаляют плодоножки и высушивают. Затем для хранения используют стеклянные банки: на дно кладут слой горчицы и бумаги, после чего выкладывают помидоры, чередуя их с новыми слоями горчичного порошка и бумаги. Такой метод позволяет сохранить овощи свежими на несколько месяцев.

: этот способ пригоден даже для спелых томатов. Для начала помидоры моют, удаляют плодоножки и высушивают. Затем для хранения используют стеклянные банки: на дно кладут слой горчицы и бумаги, после чего выкладывают помидоры, чередуя их с новыми слоями горчичного порошка и бумаги. Такой метод позволяет сохранить овощи свежими на несколько месяцев. Метод с газетами: этот вариант лучше использовать для зеленых помидоров, чтобы они успели созреть, не испортившись. Для хранения понадобится деревянный ящик, на дно которого стелют газету. Помидоры выкладываются плодоножкой вверх и снова укрываются бумагой. Повторяют слои, обеспечивая длительное хранение.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

