Хотите красивый куст сирени: вот что важно сделать при посадке

Эксперт Никонорова: лучшие методы посадки сирени

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ландшафтный дизайнер и садовод, Ольга Никонорова, рассказывает, что сирень традиционно высаживают на приусадебных участках за её неприхотливость и великолепное цветение. Сегодня существует более 2100 сортов сирени, поэтому можно выбрать растение на любой вкус. Сирень хорошо растёт в разных климатических зонах и не требует сложного ухода. Далее поговорим о том, как выбрать саженец и правильно посадить сирень на своём участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Способы размножения сирени

Саженцем. Самый простой, но не самый бюджетный способ получить сирень желаемого сорта — купить готовый саженец. Лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой, которые можно высаживать весь тёплый сезон. Корневой порослью. Это бесплатный способ. Ранней весной или осенью выбирается сильный саженец, растущий под материнским кустом, и аккуратно отделяется лопатой. Черенками. Для этого метода используют как зелёные, так и одревесневшие побеги. Зелёные черенки срезают во время цветения, одревесневшие — осенью или зимой. Обрезку проводят несколько раз в год. Семенами. Этот способ подходит для выращивания подвоев для прививки. Семена сирени созревают поздней осенью и требуют стратификации.

Как выбрать саженец

При выборе готового саженца важно обращать внимание на его корневую систему. Она должна быть здоровой и без признаков гнили. Ветки растения должны быть сочными, с живыми почками. Если саженец продаётся в горшке, следует проверить, хорошо ли корни оплетают земляной ком.

Где посадить сирень

Место для сирени должно быть солнечным и защищённым от сильного ветра. Нельзя сажать кустарник в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Почва должна быть плодородной и рыхлой, с нейтральной кислотностью. Для обогащения бедной почвы можно использовать компост или древесную золу.

Когда сажать сирень

Весной . Самое подходящее время для посадки сирени — до того, как начнут распускаться почки.

. Самое подходящее время для посадки сирени — до того, как начнут распускаться почки. Летом . Можно сажать сирень и летом, но в жаркую погоду кусты требуют частого полива и притенения.

. Можно сажать сирень и летом, но в жаркую погоду кусты требуют частого полива и притенения. Осенью. Идеальное время для посадки — с августа до конца сентября, пока ещё достаточно тепла и влаги для укоренения.

Как правильно посадить сирень

Перед посадкой готовится яма глубиной и шириной около 60 см, на дно насыпается дренаж. Корни растения обрабатывают стимулятором роста, цветочные почки обрывают. После посадки куст обильно поливают, почву вокруг мульчируют.

Уход после посадки

Полив . Первое время после посадки почву под кустом нужно поддерживать влажной, особенно в жаркую погоду.

. Первое время после посадки почву под кустом нужно поддерживать влажной, особенно в жаркую погоду. Подкормка . Молодые растения удобряют весной и летом азотными удобрениями. На второй год добавляют фосфорно-калийные подкормки.

. Молодые растения удобряют весной и летом азотными удобрениями. На второй год добавляют фосфорно-калийные подкормки. Обрезка. Формировать куст начинают на третий год, а до этого обрезка не требуется.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae).

