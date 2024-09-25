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Хотите красивый куст сирени: вот что важно сделать при посадке

Эксперт Никонорова: лучшие методы посадки сирени
3:23
Садоводство

Ландшафтный дизайнер и садовод, Ольга Никонорова, рассказывает, что сирень традиционно высаживают на приусадебных участках за её неприхотливость и великолепное цветение. Сегодня существует более 2100 сортов сирени, поэтому можно выбрать растение на любой вкус. Сирень хорошо растёт в разных климатических зонах и не требует сложного ухода. Далее поговорим о том, как выбрать саженец и правильно посадить сирень на своём участке.

Эксперт Никонорова: лучшие методы посадки сирени
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Способы размножения сирени

  1. Саженцем. Самый простой, но не самый бюджетный способ получить сирень желаемого сорта — купить готовый саженец. Лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой, которые можно высаживать весь тёплый сезон.
  2. Корневой порослью. Это бесплатный способ. Ранней весной или осенью выбирается сильный саженец, растущий под материнским кустом, и аккуратно отделяется лопатой.
  3. Черенками. Для этого метода используют как зелёные, так и одревесневшие побеги. Зелёные черенки срезают во время цветения, одревесневшие — осенью или зимой. Обрезку проводят несколько раз в год.
  4. Семенами. Этот способ подходит для выращивания подвоев для прививки. Семена сирени созревают поздней осенью и требуют стратификации.

Как выбрать саженец

При выборе готового саженца важно обращать внимание на его корневую систему. Она должна быть здоровой и без признаков гнили. Ветки растения должны быть сочными, с живыми почками. Если саженец продаётся в горшке, следует проверить, хорошо ли корни оплетают земляной ком.

Где посадить сирень

Место для сирени должно быть солнечным и защищённым от сильного ветра. Нельзя сажать кустарник в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Почва должна быть плодородной и рыхлой, с нейтральной кислотностью. Для обогащения бедной почвы можно использовать компост или древесную золу.

Когда сажать сирень

  • Весной. Самое подходящее время для посадки сирени — до того, как начнут распускаться почки.
  • Летом. Можно сажать сирень и летом, но в жаркую погоду кусты требуют частого полива и притенения.
  • Осенью. Идеальное время для посадки — с августа до конца сентября, пока ещё достаточно тепла и влаги для укоренения.

Как правильно посадить сирень

Перед посадкой готовится яма глубиной и шириной около 60 см, на дно насыпается дренаж. Корни растения обрабатывают стимулятором роста, цветочные почки обрывают. После посадки куст обильно поливают, почву вокруг мульчируют.

Уход после посадки

  • Полив. Первое время после посадки почву под кустом нужно поддерживать влажной, особенно в жаркую погоду.
  • Подкормка. Молодые растения удобряют весной и летом азотными удобрениями. На второй год добавляют фосфорно-калийные подкормки.
  • Обрезка. Формировать куст начинают на третий год, а до этого обрезка не требуется.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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