Хотите красивый куст сирени: вот что важно сделать при посадке

Ландшафтный дизайнер и садовод, Ольга Никонорова, рассказывает, что сирень традиционно высаживают на приусадебных участках за её неприхотливость и великолепное цветение. Сегодня существует более 2100 сортов сирени, поэтому можно выбрать растение на любой вкус. Сирень хорошо растёт в разных климатических зонах и не требует сложного ухода. Далее поговорим о том, как выбрать саженец и правильно посадить сирень на своём участке.
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0
Способы размножения сирени
Саженцем. Самый простой, но не самый бюджетный способ получить сирень желаемого сорта — купить готовый саженец. Лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой, которые можно высаживать весь тёплый сезон.
Корневой порослью. Это бесплатный способ. Ранней весной или осенью выбирается сильный саженец, растущий под материнским кустом, и аккуратно отделяется лопатой.
Черенками. Для этого метода используют как зелёные, так и одревесневшие побеги. Зелёные черенки срезают во время цветения, одревесневшие — осенью или зимой. Обрезку проводят несколько раз в год.
Семенами. Этот способ подходит для выращивания подвоев для прививки. Семена сирени созревают поздней осенью и требуют стратификации.
Как выбрать саженец
При выборе готового саженца важно обращать внимание на его корневую систему. Она должна быть здоровой и без признаков гнили. Ветки растения должны быть сочными, с живыми почками. Если саженец продаётся в горшке, следует проверить, хорошо ли корни оплетают земляной ком.
Где посадить сирень
Место для сирени должно быть солнечным и защищённым от сильного ветра. Нельзя сажать кустарник в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Почва должна быть плодородной и рыхлой, с нейтральной кислотностью. Для обогащения бедной почвы можно использовать компост или древесную золу.
Когда сажать сирень
Весной. Самое подходящее время для посадки сирени — до того, как начнут распускаться почки.
Летом. Можно сажать сирень и летом, но в жаркую погоду кусты требуют частого полива и притенения.
Осенью. Идеальное время для посадки — с августа до конца сентября, пока ещё достаточно тепла и влаги для укоренения.
Как правильно посадить сирень
Перед посадкой готовится яма глубиной и шириной около 60 см, на дно насыпается дренаж. Корни растения обрабатывают стимулятором роста, цветочные почки обрывают. После посадки куст обильно поливают, почву вокруг мульчируют.
Уход после посадки
Полив. Первое время после посадки почву под кустом нужно поддерживать влажной, особенно в жаркую погоду.
Подкормка. Молодые растения удобряют весной и летом азотными удобрениями. На второй год добавляют фосфорно-калийные подкормки.
Обрезка. Формировать куст начинают на третий год, а до этого обрезка не требуется.
Уточнения
Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae).