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Ваша клубника нуждается в защите: как провести осеннюю обработку правильно

Николай Хромов: правильная обработка клубники после сбора урожая
2:34
Садоводство

Осень — это не только время сбора урожая и подготовки сада к зиме, но и период проведения важных защитных мероприятий для растений. В статье обсуждается, как правильно защитить клубнику осенью от вредителей и заболеваний, чтобы обеспечить её здоровый рост в следующем сезоне. Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Владимирович Хромов делится советами о том, как и чем обработать клубнику, чтобы предотвратить её повторное заражение болезнями.

Николай Хромов: правильная обработка клубники после сбора урожая
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sokheak sc, CC BY-SA 4.0

Вредители и болезни, угрожающие клубнике осенью

В осенний период клубнику могут поражать такие болезни, как серая гниль, красная и чёрная корневая гниль, вертициллезное увядание, фитофтороз, мучнистая роса, белая и бурая пятнистость. Среди вредителей часто встречаются долгоносики, клещи, слизни и листовертки. Чтобы защитить растения, важно вовремя провести обработку фунгицидами и инсектицидами.

Когда и как обрабатывать клубнику

Оптимальное время для осенней обработки — после сбора урожая, примерно в сентябре или октябре. Для борьбы с болезнями подойдут фунгициды: "Фитоспорин М", "Алирин Б", "Прогноз", "Максим", "Бактофит" и "Фармайод". Для уничтожения вредителей можно использовать инсектициды, такие как "Актеллик" и "Карбофос". Важно соблюдать дозировку и рекомендации по температурным условиям.

Полезные советы по обработке

Для борьбы с долгоносиком эффективен "Карбофос", а обработка медным купоросом и железным купоросом помогает предотвратить развитие грибковых инфекций. Для клубники осенью обычно используется 1% раствор медного купороса, который следует наносить на растения при температуре от +2 до +29 градусов. Железный купорос также применяют для внекорневой подкормки.

Народные средства

Хотя народные средства менее эффективны, их также можно использовать для защиты клубники. Например, настой горчицы или перепревшего сена помогает в борьбе с вредителями и болезнями.

Когда лучше проводить обработку

В зависимости от региона и климата обработку клубники нужно завершить до конца октября или начала ноября. В теплицах сроки обработки можно продлить, так как там теплее. Важно учитывать температуру, чтобы выбрать между биологическими или химическими препаратами.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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