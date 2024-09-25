Эти дешёвые удобрения заменят навоз: как улучшить урожай в новом сезоне

Эксперт Краснолуцкая: чем заменить навоз

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая почва обычно истощается, и опытные садоводы всегда стремятся осенью восполнить её питательные вещества, чтобы в новом сезоне получить богатый урожай. У каждого дачника есть свой проверенный метод, но почва со временем привыкает к одним и тем же удобрениям. Это значит, что землю нужно кормить чем-то новым и разнообразным.

Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0

Садовод Светлана Краснолуцкая предлагает использовать горчичный жмых. Это органическое удобрение не только насыщает почву полезными элементами, такими как фосфор, калий, азот и марганец, но и защищает её от болезней и грибков. Горчичный жмых разрыхляет грунт, и для его эффективного использования требуется всего два килограмма на квадратный метр. Однако перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Ещё одним ценным удобрением для осенней подкормки является костная мука. Она разлагается медленно, высвобождая фосфор, калий, кальций и азот, что делает почву более плодородной, а растения — более устойчивыми к заболеваниям. Рекомендуется использовать три килограмма на квадратный метр земли.

Нельзя забывать и про доломитовую муку, которая помогает снизить кислотность почвы, что крайне важно для её плодородности. Кислая почва препятствует росту многих культур, поэтому важно проверить её с помощью лакмусовых тестов, доступных в садовых магазинах. Доломитовая мука также способствует быстрому росту растений весной и помогает обеззараживать почву от вредителей и болезней.

Кроме того, все эти удобрения, включая горчичный жмых, костную и доломитовую муку, стоят дешевле, чем навоз.