Самодельный грунт или покупной: узнайте, как сэкономить и получить максимальный урожай

Советы по подготовке грунта для разных культур

5:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильный грунт для рассады — это основа успешного роста сеянцев и вашего будущего урожая. Молодые растения получают все необходимые питательные вещества из почвы, поэтому важно уделить внимание её составу. Разные огородные культуры требуют различных условий, поэтому подготовка подходящего субстрата — это ключевой момент, который нужно учитывать. Вот пошаговые инструкции и советы для создания идеального грунта для рассады.

Фото: This file has been extracted from another file: Echinacea purpurea seedling.jpg by PhytoplanktonSandwich, PDM

Почему нельзя брать землю с огорода

Земля с огорода часто бедна питательными веществами, так как предыдущие посадки уже "взяли" из неё всё необходимое. Кроме того, она может быть заражена вредителями и патогенными микробами. По этой причине для выращивания рассады лучше приготовить почвосмесь самостоятельно, используя качественные компоненты.

Основные компоненты для почвосмеси

Для приготовления правильного грунта можно использовать следующие компоненты:

Торф : обеспечивает лёгкость и воздухопроницаемость почвы. Лучше всего использовать низинный торф, так как он более питательный.

: обеспечивает лёгкость и воздухопроницаемость почвы. Лучше всего использовать низинный торф, так как он более питательный. Перегной : богат органикой и питательными веществами, улучшает структуру почвы.

: богат органикой и питательными веществами, улучшает структуру почвы. Компост : хорошо перепревший компост повышает плодородие почвы.

: хорошо перепревший компост повышает плодородие почвы. Речной песок : увеличивает дренажные свойства почвы и помогает избежать уплотнения.

: увеличивает дренажные свойства почвы и помогает избежать уплотнения. Перлит или вермикулит : улучшают аэрацию и влагосодержание почвы, предотвращают образование твёрдой корки.

: улучшают аэрацию и влагосодержание почвы, предотвращают образование твёрдой корки. Опилки : используйте только перепревшие опилки, чтобы улучшить структуру почвы.

: используйте только перепревшие опилки, чтобы улучшить структуру почвы. Дерновая земля : богата питательными веществами и микроорганизмами.

: богата питательными веществами и микроорганизмами. Почва из леса (особенно из-под ольхи, лещины или крапивы): добавляет в почву полезные микроорганизмы.

Пропорции для универсального грунта

Если вы хотите приготовить универсальный грунт, который подойдёт для большинства огородных культур, то используйте следующие пропорции:

3 части дерновой земли

2 части перегноя

2 части торфа

1 часть компоста

1 часть речного песка

Добавьте к смеси 1 стакан древесной золы на 10 литров грунта для обогащения микроэлементами.

Персональные смеси для конкретных культур

Томаты

1 часть дерновой земли, 2 части торфа, 1 часть перегноя.

Добавьте 0,5 литра древесной золы и 3 столовые ложки суперфосфата на 10 литров смеси.

Огурцы

3 части дерновой земли, 3 части листовой земли, 3 части компоста, 1 часть вермикулита.

Альтернатива: 2 части торфа, 2 части перегноя, 1 часть опилок, добавьте 1 стакан золы, мочевину, сульфат калия и суперфосфат по 1 чайной ложке на 10 литров смеси.

Перец

1 часть дерновой земли, 1 часть песка, 2 части торфа.

Добавьте 60 г суперфосфата, 40 г сульфата калия и 30 г аммиачной селитры на 10 литров грунта.

Капуста

1 часть дерновой земли, 2 части компоста, 1 часть песка.

Добавьте 2 стакана золы или извести на 10 литров смеси.

Баклажаны

2 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 0,5 части перепревших опилок.

Садовая земляника

2 части дерновой земли, 1 часть песка, 1 часть низинного торфа.

Подходит также субстрат для бегоний или фиалок.

Улучшение грунта

Чтобы повысить плодородность и качество почвы, можно добавить:

Биогумус (вермикомпост) : Биодобавка улучшает структуру почвы и насыщает её микроорганизмами.

: Биодобавка улучшает структуру почвы и насыщает её микроорганизмами. Перлит или вермикулит: Делают почву более рыхлой и обеспечивают хороший воздухообмен. Добавляйте из расчёта 30% от всего объёма почвы.

Проверка кислотности почвы

Для каждой культуры подходит разный уровень pH почвы. Чтобы проверить кислотность, используйте лакмусовые полоски или pH-метр. Для этого:

Возьмите 20-30 г грунта. Растворите его в стакане воды. Опустите лакмусовую полоску в раствор и сравните цвет с приложенной шкалой.

Красный и жёлтый оттенки означают высокую кислотность, зелёный — нейтральную реакцию, синий — низкую кислотность.

Для раскисления почвы добавьте известковую или доломитовую муку (1-2 столовые ложки на 10 литров грунта) или древесную золу (1-2 стакана на такой же объём).

Обеззараживание грунта

Перед использованием почву необходимо обеззаразить. Для этого можно выбрать один из следующих способов:

Пропаривание : Поместите почву в микроволновку на 15-20 минут или пролейте кипятком.

: Поместите почву в микроволновку на 15-20 минут или пролейте кипятком. Прокаливание : Прогрейте почвосмесь в духовке при температуре 70-90°C в течение 30 минут.

: Прогрейте почвосмесь в духовке при температуре 70-90°C в течение 30 минут. Протравливание: Пролейте землю раствором перманганата калия или перекиси водорода (20 мл на 1 литр воды).

Для зимнего обеззараживания можно оставить грунт на морозе на 1-2 недели, после чего вернуть в тепло и снова вынести на мороз.

Завершающий этап — биологические добавки

После всех манипуляций почву нужно "оживить" с помощью биологических добавок, таких как "Байкал ЭМ1" или "Сияние". Они насыщают почву полезными бактериями, укрепляющими иммунитет растений.