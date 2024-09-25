Самодельный грунт или покупной: узнайте, как сэкономить и получить максимальный урожай

Правильный грунт для рассады — это основа успешного роста сеянцев и вашего будущего урожая. Молодые растения получают все необходимые питательные вещества из почвы, поэтому важно уделить внимание её составу. Разные огородные культуры требуют различных условий, поэтому подготовка подходящего субстрата — это ключевой момент, который нужно учитывать. Вот пошаговые инструкции и советы для создания идеального грунта для рассады.
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Почему нельзя брать землю с огорода
Земля с огорода часто бедна питательными веществами, так как предыдущие посадки уже "взяли" из неё всё необходимое. Кроме того, она может быть заражена вредителями и патогенными микробами. По этой причине для выращивания рассады лучше приготовить почвосмесь самостоятельно, используя качественные компоненты.
Основные компоненты для почвосмеси
Для приготовления правильного грунта можно использовать следующие компоненты:
Торф: обеспечивает лёгкость и воздухопроницаемость почвы. Лучше всего использовать низинный торф, так как он более питательный.
Перегной: богат органикой и питательными веществами, улучшает структуру почвы.
Компост: хорошо перепревший компост повышает плодородие почвы.
Речной песок: увеличивает дренажные свойства почвы и помогает избежать уплотнения.
Перлит или вермикулит: улучшают аэрацию и влагосодержание почвы, предотвращают образование твёрдой корки.
Опилки: используйте только перепревшие опилки, чтобы улучшить структуру почвы.
Дерновая земля: богата питательными веществами и микроорганизмами.
Почва из леса (особенно из-под ольхи, лещины или крапивы): добавляет в почву полезные микроорганизмы.
Пропорции для универсального грунта
Если вы хотите приготовить универсальный грунт, который подойдёт для большинства огородных культур, то используйте следующие пропорции:
3 части дерновой земли
2 части перегноя
2 части торфа
1 часть компоста
1 часть речного песка
Добавьте к смеси 1 стакан древесной золы на 10 литров грунта для обогащения микроэлементами.
Персональные смеси для конкретных культур
Томаты
1 часть дерновой земли, 2 части торфа, 1 часть перегноя.
Добавьте 0,5 литра древесной золы и 3 столовые ложки суперфосфата на 10 литров смеси.
Огурцы
3 части дерновой земли, 3 части листовой земли, 3 части компоста, 1 часть вермикулита.
Альтернатива: 2 части торфа, 2 части перегноя, 1 часть опилок, добавьте 1 стакан золы, мочевину, сульфат калия и суперфосфат по 1 чайной ложке на 10 литров смеси.
Перец
1 часть дерновой земли, 1 часть песка, 2 части торфа.
Добавьте 60 г суперфосфата, 40 г сульфата калия и 30 г аммиачной селитры на 10 литров грунта.
Капуста
1 часть дерновой земли, 2 части компоста, 1 часть песка.
Добавьте 2 стакана золы или извести на 10 литров смеси.
Баклажаны
2 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 0,5 части перепревших опилок.
Садовая земляника
2 части дерновой земли, 1 часть песка, 1 часть низинного торфа.
Подходит также субстрат для бегоний или фиалок.
Улучшение грунта
Чтобы повысить плодородность и качество почвы, можно добавить:
Биогумус (вермикомпост): Биодобавка улучшает структуру почвы и насыщает её микроорганизмами.
Перлит или вермикулит: Делают почву более рыхлой и обеспечивают хороший воздухообмен. Добавляйте из расчёта 30% от всего объёма почвы.
Проверка кислотности почвы
Для каждой культуры подходит разный уровень pH почвы. Чтобы проверить кислотность, используйте лакмусовые полоски или pH-метр. Для этого:
Возьмите 20-30 г грунта.
Растворите его в стакане воды.
Опустите лакмусовую полоску в раствор и сравните цвет с приложенной шкалой.
Красный и жёлтый оттенки означают высокую кислотность, зелёный — нейтральную реакцию, синий — низкую кислотность.
Для раскисления почвы добавьте известковую или доломитовую муку (1-2 столовые ложки на 10 литров грунта) или древесную золу (1-2 стакана на такой же объём).
Обеззараживание грунта
Перед использованием почву необходимо обеззаразить. Для этого можно выбрать один из следующих способов:
Пропаривание: Поместите почву в микроволновку на 15-20 минут или пролейте кипятком.
Прокаливание: Прогрейте почвосмесь в духовке при температуре 70-90°C в течение 30 минут.
Протравливание: Пролейте землю раствором перманганата калия или перекиси водорода (20 мл на 1 литр воды).
Для зимнего обеззараживания можно оставить грунт на морозе на 1-2 недели, после чего вернуть в тепло и снова вынести на мороз.
Завершающий этап — биологические добавки
После всех манипуляций почву нужно "оживить" с помощью биологических добавок, таких как "Байкал ЭМ1" или "Сияние". Они насыщают почву полезными бактериями, укрепляющими иммунитет растений.