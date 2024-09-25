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Самодельный грунт или покупной: узнайте, как сэкономить и получить максимальный урожай

Советы по подготовке грунта для разных культур
5:53
Садоводство

Правильный грунт для рассады — это основа успешного роста сеянцев и вашего будущего урожая. Молодые растения получают все необходимые питательные вещества из почвы, поэтому важно уделить внимание её составу. Разные огородные культуры требуют различных условий, поэтому подготовка подходящего субстрата — это ключевой момент, который нужно учитывать. Вот пошаговые инструкции и советы для создания идеального грунта для рассады.

Советы по подготовке грунта для разных культур
Фото: This file has been extracted from another file: Echinacea purpurea seedling.jpg by PhytoplanktonSandwich, PDM

Почему нельзя брать землю с огорода

Земля с огорода часто бедна питательными веществами, так как предыдущие посадки уже "взяли" из неё всё необходимое. Кроме того, она может быть заражена вредителями и патогенными микробами. По этой причине для выращивания рассады лучше приготовить почвосмесь самостоятельно, используя качественные компоненты.

Основные компоненты для почвосмеси

Для приготовления правильного грунта можно использовать следующие компоненты:

  • Торф: обеспечивает лёгкость и воздухопроницаемость почвы. Лучше всего использовать низинный торф, так как он более питательный.
  • Перегной: богат органикой и питательными веществами, улучшает структуру почвы.
  • Компост: хорошо перепревший компост повышает плодородие почвы.
  • Речной песок: увеличивает дренажные свойства почвы и помогает избежать уплотнения.
  • Перлит или вермикулит: улучшают аэрацию и влагосодержание почвы, предотвращают образование твёрдой корки.
  • Опилки: используйте только перепревшие опилки, чтобы улучшить структуру почвы.
  • Дерновая земля: богата питательными веществами и микроорганизмами.
  • Почва из леса (особенно из-под ольхи, лещины или крапивы): добавляет в почву полезные микроорганизмы.

Пропорции для универсального грунта

Если вы хотите приготовить универсальный грунт, который подойдёт для большинства огородных культур, то используйте следующие пропорции:

  • 3 части дерновой земли
  • 2 части перегноя
  • 2 части торфа
  • 1 часть компоста
  • 1 часть речного песка

Добавьте к смеси 1 стакан древесной золы на 10 литров грунта для обогащения микроэлементами.

Персональные смеси для конкретных культур

Томаты

  • 1 часть дерновой земли, 2 части торфа, 1 часть перегноя.
  • Добавьте 0,5 литра древесной золы и 3 столовые ложки суперфосфата на 10 литров смеси.

Огурцы

  • 3 части дерновой земли, 3 части листовой земли, 3 части компоста, 1 часть вермикулита.
  • Альтернатива: 2 части торфа, 2 части перегноя, 1 часть опилок, добавьте 1 стакан золы, мочевину, сульфат калия и суперфосфат по 1 чайной ложке на 10 литров смеси.

Перец

  • 1 часть дерновой земли, 1 часть песка, 2 части торфа.
  • Добавьте 60 г суперфосфата, 40 г сульфата калия и 30 г аммиачной селитры на 10 литров грунта.

Капуста

  • 1 часть дерновой земли, 2 части компоста, 1 часть песка.
  • Добавьте 2 стакана золы или извести на 10 литров смеси.

Баклажаны

  • 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 0,5 части перепревших опилок.

Садовая земляника

  • 2 части дерновой земли, 1 часть песка, 1 часть низинного торфа.
  • Подходит также субстрат для бегоний или фиалок.

Улучшение грунта

Чтобы повысить плодородность и качество почвы, можно добавить:

  • Биогумус (вермикомпост): Биодобавка улучшает структуру почвы и насыщает её микроорганизмами.
  • Перлит или вермикулит: Делают почву более рыхлой и обеспечивают хороший воздухообмен. Добавляйте из расчёта 30% от всего объёма почвы.

Проверка кислотности почвы

Для каждой культуры подходит разный уровень pH почвы. Чтобы проверить кислотность, используйте лакмусовые полоски или pH-метр. Для этого:

  1. Возьмите 20-30 г грунта.
  2. Растворите его в стакане воды.
  3. Опустите лакмусовую полоску в раствор и сравните цвет с приложенной шкалой.

Красный и жёлтый оттенки означают высокую кислотность, зелёный — нейтральную реакцию, синий — низкую кислотность.

Для раскисления почвы добавьте известковую или доломитовую муку (1-2 столовые ложки на 10 литров грунта) или древесную золу (1-2 стакана на такой же объём).

Обеззараживание грунта

Перед использованием почву необходимо обеззаразить. Для этого можно выбрать один из следующих способов:

  • Пропаривание: Поместите почву в микроволновку на 15-20 минут или пролейте кипятком.
  • Прокаливание: Прогрейте почвосмесь в духовке при температуре 70-90°C в течение 30 минут.
  • Протравливание: Пролейте землю раствором перманганата калия или перекиси водорода (20 мл на 1 литр воды).

Для зимнего обеззараживания можно оставить грунт на морозе на 1-2 недели, после чего вернуть в тепло и снова вынести на мороз.

Завершающий этап — биологические добавки

После всех манипуляций почву нужно "оживить" с помощью биологических добавок, таких как "Байкал ЭМ1" или "Сияние". Они насыщают почву полезными бактериями, укрепляющими иммунитет растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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