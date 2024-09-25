Борьба с вредителями на участке: вот что нужно сделать прямо сейчас

Ольга Соц: почему осень — лучшее время для борьбы с вредителями

4:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — время не только для сбора урожая, но и для борьбы с вредителями, которые могут серьёзно навредить вашему участку. Медведка, слизни, муравьи и кроты становятся настоящей угрозой для растений, но существует множество эффективных способов защитить сад от этих незваных гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, CC BY-SA 3.0

"Бороться с этими вредителями можно на протяжении всего сезона. Но сейчас, осенью, когда с грядок убрали овощи, а сад освободили от плодов, можно смело истреблять нежеланных гостей", — рассказывает Ольга Соц.

Медведка

Это крупное насекомое тёмно-коричневого цвета с длинными усами, которое под землёй активно роет ходы, уничтожает корни растений, корнеплоды и семена. Поймать медведку руками почти невозможно, но есть множество методов, чтобы отпугнуть или избавиться от этого вредителя.

Что привлекает медведку

Прежде чем бороться с медведкой, важно понять, что её привлекает:

Свежая органика, используемая в качестве удобрений.

Навозные кучи и компостные ямы, где она зимует.

Постоянно мокрая или переувлажнённая почва.

Как избавиться от медведки

Ультразвуковые отпугиватели : эти устройства вызывают панику у медведки и вынуждают её покидать участок. Однако они могут влиять на домашних животных, а вредители могут вернуться после отключения устройства.

: эти устройства вызывают панику у медведки и вынуждают её покидать участок. Однако они могут влиять на домашних животных, а вредители могут вернуться после отключения устройства. Химические препараты : препараты, такие как "Гризли", "Гром" и "Медветокс", действуют через приманки, привлекающие медведку запахом. После поедания гранул насекомое погибает.

: препараты, такие как "Гризли", "Гром" и "Медветокс", действуют через приманки, привлекающие медведку запахом. После поедания гранул насекомое погибает. Перекопка почвы : осенью и весной перекопка на глубину до 15 см помогает выгнать медведку с участка.

: осенью и весной перекопка на глубину до 15 см помогает выгнать медведку с участка. Пивные ловушки : наполните бутылку пивом, закопайте её под углом и накройте светонепроницаемым материалом. Раз в неделю проверяйте ловушку.

: наполните бутылку пивом, закопайте её под углом и накройте светонепроницаемым материалом. Раз в неделю проверяйте ловушку. Навозные ловушки: выкопайте яму, наполните её навозом и соломой. Когда наступят морозы, раскопайте ловушки — на холоде медведка погибнет.

Слизни

Слизни — ещё одни опасные вредители. Они питаются практически всем, что встретят на своём пути: листьями, плодами, мхом, грибами. Если на вашем участке завелись слизни, осень — идеальное время, чтобы избавиться от них, так как они ищут тёплые места для зимовки.

Основные методы борьбы со слизнями

Пивные ловушки : слизни любят пиво так же, как и медведка.

: слизни любят пиво так же, как и медведка. Ловушки из арбузных корок или капустных листьев : разложите по участку, а утром соберите и уничтожьте вредителей.

: разложите по участку, а утром соберите и уничтожьте вредителей. Моллюскоциды: используйте препараты, такие как "Гроза-3" или "Слизнеед", которые эффективно справляются с этими вредителями.

Муравьи

Муравьи наносят серьёзный ущерб растениям, повреждая корни, плоды и листья, а также притягивая тлю. Борьба с муравьями требует комплексного подхода.

Методы борьбы

Разложите вокруг муравейника листья аниса или опилки, пропитанные чесноком.

Обработайте муравейник кипятком или раствором борной кислоты.

Используйте химические препараты: "Гром-2", "Муравьед" или "Муравьин".

Кроты

Хотя кроты не питаются растениями, они могут повредить корни и испортить газон своими ходами. Осенью особенно важно начать борьбу с кротами, пока они не устроили свои ходы на зиму.

Способы борьбы

Установите жестяные банки на металлические прутья для создания неприятных звуков.

Вкопайте пластиковые бутылки в кротовые ходы, чтобы издавать шум, который отпугнет кротов.

Используйте отпугиватели или специальные химические средства, такие как "Кротомет" или "Кротобор".

Мыши

С приходом осени мыши ищут укромные места для зимовки. Эти грызуны не только уничтожают урожай, но и разносят инфекции. Борьба с мышами включает использование ловушек, отпугивателей и химических препаратов.

Основные методы борьбы

Ультразвуковые отпугиватели.

Химические средства, такие как "Ратобор" или "Чистый дом".

Эфирные масла, особенно мята, которую можно использовать для отпугивания мышей.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

