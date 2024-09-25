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Виноград не приживается: раскрыты главные ошибки при пересадке

Эксперт Никонорова: как правильно пересадить виноград
3:36
Садоводство

Осень — отличное время для пересадки винограда, особенно в сентябре. В зависимости от региона сроки могут варьироваться, но важно уложиться до прихода заморозков.

Эксперт Никонорова: как правильно пересадить виноград
Фото: ars.usda. gov by Stephen Ausmus, PDM

"Существует два основных метода пересадки: с земляным комом или с голыми корнями. Выбор метода определяет технологию пересадки и дальнейший уход за растением", — рассказывает опытный садовод, Ольга Никонорова.

Преимущества пересадки винограда осенью

Осенний период обеспечивает идеальные условия для укоренения винограда. Погода влажная, но не жаркая, что способствует быстрому приживлению. Виноград, посаженный в осенние месяцы, успевает укорениться до прихода холодов.

Другие плюсы пересадки осенью

  • Растение не требует частого полива благодаря высокой влажности воздуха и грунта.
  • Корни продолжают активно развиваться, хотя рост побегов приостанавливается.
  • Виноград, посаженный осенью, быстрее начинает расти весной, по сравнению с весенней посадкой.
  • Однако существует риск внезапного похолодания, которое может негативно сказаться на пересаженном растении.

Когда пересаживать виноград?

Лучшее время для пересадки — момент, когда листья винограда пожелтели и опали, но до прихода первых заморозков остаётся 3-5 недель. В зависимости от региона сроки пересадки могут отличаться:

  • Подмосковье — первая и вторая декады сентября.
  • Средняя полоса (север) — первая декада сентября.
  • Средняя полоса (юг) — сентябрь.
  • Урал, Сибирь, Дальний Восток — первая и вторая декады сентября.
  • Южные регионы — конец сентября или октябрь.

Выбор лозы для пересадки

Для пересадки лучше всего подходят молодые саженцы возрастом 1 год. Важно, чтобы саженец был здоровым, без повреждений и признаков заболеваний. Корень на срезе должен быть белым, а черенки — около 60 см в длину.

Молодые кусты лучше приживаются на новом месте, чем взрослые. Растения старше семи лет не рекомендуется пересаживать, так как они могут долго болеть и не прижиться.

Как правильно пересадить виноград

Существует два метода пересадки: с земляным комом и с голыми корнями.

Пересадка с земляным комом

Этот метод подходит для молодых кустов (1-3 года).
Куст выкапывают с земляным комом и пересаживают в подготовленную яму, не подрезая корни.
После посадки необходимо обильно полить растение и замульчировать землю вокруг.

Пересадка с голыми корнями

С корней аккуратно стряхивают землю и осматривают на наличие повреждений.
В посадочной яме делают холмик из земли, на который укладывают корни.
Затем куст засыпают землёй, утрамбовывают и поливают.

Уход после пересадки

После пересадки виноград требует особого внимания:

  • Полив: сразу после пересадки нужно обильно полить куст. В дальнейшем при тёплой погоде необходимо регулярно увлажнять почву.
  • Мульчирование: после посадки землю вокруг винограда нужно замульчировать. Это помогает сохранить влагу и защитить корни от заморозков.
  • Обрезка: через две недели после опадания листьев проводят обрезку лозы, оставляя два рукава с одно- и двухгодичными побегами.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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