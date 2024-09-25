Виноград не приживается: раскрыты главные ошибки при пересадке

Осень — отличное время для пересадки винограда, особенно в сентябре. В зависимости от региона сроки могут варьироваться, но важно уложиться до прихода заморозков.
"Существует два основных метода пересадки: с земляным комом или с голыми корнями. Выбор метода определяет технологию пересадки и дальнейший уход за растением", — рассказывает опытный садовод, Ольга Никонорова.
Осенний период обеспечивает идеальные условия для укоренения винограда. Погода влажная, но не жаркая, что способствует быстрому приживлению. Виноград, посаженный в осенние месяцы, успевает укорениться до прихода холодов.
Лучшее время для пересадки — момент, когда листья винограда пожелтели и опали, но до прихода первых заморозков остаётся 3-5 недель. В зависимости от региона сроки пересадки могут отличаться:
Для пересадки лучше всего подходят молодые саженцы возрастом 1 год. Важно, чтобы саженец был здоровым, без повреждений и признаков заболеваний. Корень на срезе должен быть белым, а черенки — около 60 см в длину.
Молодые кусты лучше приживаются на новом месте, чем взрослые. Растения старше семи лет не рекомендуется пересаживать, так как они могут долго болеть и не прижиться.
Существует два метода пересадки: с земляным комом и с голыми корнями.
Этот метод подходит для молодых кустов (1-3 года).
Куст выкапывают с земляным комом и пересаживают в подготовленную яму, не подрезая корни.
После посадки необходимо обильно полить растение и замульчировать землю вокруг.
С корней аккуратно стряхивают землю и осматривают на наличие повреждений.
В посадочной яме делают холмик из земли, на который укладывают корни.
Затем куст засыпают землёй, утрамбовывают и поливают.
После пересадки виноград требует особого внимания:
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