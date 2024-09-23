Дачники рассказывают, что урожай картофеля сократился в разы

Дачники Новосибирской области стали жаловаться на плохой урожай картофеля. По их словам, картошка внутри гнилая, а её количество в несколько раз уменьшилось, сообщает Сиб.фм со ссылкой на портал АиФ-Новосибирск.
Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулаев рассказал, что картофель нужно было выкапывать ещё в августе, так как из-за сильных дождевых осадков урожай страдает от гнили и фитофторы.
Сначала погибают листья, затем стебли. После этого все скатывается по стеблю в почву и заражаются другие клубни картофеля, — рассказал А. Мармулаев.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.