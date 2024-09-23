Дачники рассказывают, что урожай картофеля сократился в разы

В Новосибирской области дачники жалуются на плохой урожай картофеля

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Дачники Новосибирской области стали жаловаться на плохой урожай картофеля. По их словам, картошка внутри гнилая, а её количество в несколько раз уменьшилось, сообщает Сиб.фм со ссылкой на портал АиФ-Новосибирск.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулаев рассказал, что картофель нужно было выкапывать ещё в августе, так как из-за сильных дождевых осадков урожай страдает от гнили и фитофторы.