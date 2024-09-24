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Какие натуральные удобрения подходят для роз

Выращивание роз: названы лучшие натуральные удобрения для них
1:40
Садоводство

Компост

Компост представляет собой смесь органических материалов, таких как растительные отходы, скошенная трава и разложившиеся листья. Он обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру, способствуя здоровому росту роз.

Выращивание роз: названы лучшие натуральные удобрения для них
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Навоз

В качестве натурального удобрения можно использовать навоз животных, такой как коровий или конский навоз. Он содержит ценные питательные вещества, необходимые розам для процветания.

Тем не менее важно использовать хорошо выдержанный или компостированный навоз, чтобы избежать сжигания растений избытком питательных веществ.

Костная мука

Костная мука изготавливается из измельченных костей животных и является хорошим источником фосфора, который помогает развитию корней и производству цветов.

Его можно посыпать вокруг основания растений, чтобы обеспечить их необходимыми питательными веществами.

Рыбная эмульсия

Рыбная эмульсия — это жидкое удобрение, изготовленное из рыбных субпродуктов. Оно богато азотом, который способствует росту листьев и стеблей. Разбавленную рыбную эмульсию можно наносить на розы, чтобы обеспечить их необходимыми питательными веществами.

Английская соль

Английская соль — это тип сульфата магния, который может принести пользу розам. Оно способствует здоровой листве и может помочь предотвратить дефицит питательных веществ.

Небольшое количество английской соли можно смешать с почвой или растворить в воде и использовать в качестве опрыскивателя для листьев.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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