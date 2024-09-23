Через две недели листья петунии снова станут зелёными, а цветение усилится

Петуния — один из самых популярных цветов у российских цветоводов и озеленителей. Но нежное красивое растение, украшающее частные усадьбы и городские клумбы тоже нуждается в поддержке.
Оказывается с помощью простого раствора лимонной кислоты можно вернуть листьям петунии их здоровый оттенок.
Чтобы приготовить этот полезный состав, возьмите 12 граммов кристаллов и разведите их в 3 литрах воды. Для усиления эффекта можно добавить 7,5 граммов железного купороса.
Этот раствор можно использовать для полива или опрыскивания петунии. Уже через две недели вы заметите, как листья снова станут зелёными, а цветение — более обильным.
Для обычной профилактики можно приготовить менее концентрированный раствор — достаточно одной столовой ложки лимонной кислоты на десятилитровое ведро воды.
Пету́ния или Петунья — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые, высотой от 10 см до 1 метра. Происходит из тропических регионов Южной Америки.
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