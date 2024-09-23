Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Жорин заявил, что Глюк'oZа может сохранить свой псевдоним
Лолита Милявская рассказала, как привлечь мужчин и забеременеть
В Астрахани стартовала неделя туризма
Ортопед: неверно подобранная осенняя обувь может вызвать проблемы со здоровьем
Вредно или полезно есть творог каждый день
Посольство РФ в Египте призывает туристов отказаться от поездок в Асуан
Как хурма улучшает состояние кожи
Салат с инжиром, апельсином и авокадо
Директор молокозавода назвала лучшим сливочное масло 82,5% жирности

Простой метод для большого урожая чеснока: советы огородникам

Как правильно сажать чеснок, чтобы получить крупные луковицы
1:36
Садоводство

Каждый садовод мечтает вырастить крупный и вкусный чеснок, и на самом деле это не так сложно, как может показаться. Секрет кроется в применении простого деревенского метода и соблюдении нескольких важных правил.

Как правильно сажать чеснок, чтобы получить крупные луковицы
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Прежде всего, чесноку нужна плодородная почва с низкой или нейтральной кислотностью. Очень важно выбрать качественный посевной материал — зубчики должны быть крупными и без повреждений.

Чтобы чеснок вырос крупным, стоит обратить внимание на несколько аспектов:

Глубина посадки. Зубчики не должны быть заглублены более чем на 4 сантиметра. Это оптимальная глубина для их правильного роста.

Удаление стрелок. Как только на растении появляются стрелки, их необходимо сразу же удалять. Они забирают много энергии у растения, что мешает луковицам развиваться.

Подкормка. Для хорошего роста чеснока важно обеспечить дополнительное питание. Используйте азотные удобрения для лучшего результата.

Прополка и рыхление. Сорняки поглощают полезные вещества из почвы и мешают росту луковиц. Рыхление почвы помогает подземной части растения получать необходимый доступ к воздуху.

Подготовка почвы. Перед посадкой желательно обработать почву специальными удобрениями, которые можно приобрести в магазине.
Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам вырастить крупный и сочный чеснок, который станет настоящей гордостью вашего огорода.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости

Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.

Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Последние материалы
Салат с инжиром, апельсином и авокадо
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека
Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы
Бушмены увидели динозавров прежде европейцев
Директор молокозавода назвала лучшим сливочное масло 82,5% жирности
Нутрициолог Никитина: бурый рис не повышает сахар в крови и не ведёт к диабету
Способ, который облегчит упражнение "отжимания узким хватом"
Политолог: в мире идёт процесс "национального реванша"
Как избавиться от муравьев на даче: простые решения
arXiv: что изменится на Земле через 1,8 миллиарда лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.