Простой метод для большого урожая чеснока: советы огородникам

Как правильно сажать чеснок, чтобы получить крупные луковицы

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод мечтает вырастить крупный и вкусный чеснок, и на самом деле это не так сложно, как может показаться. Секрет кроется в применении простого деревенского метода и соблюдении нескольких важных правил.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Прежде всего, чесноку нужна плодородная почва с низкой или нейтральной кислотностью. Очень важно выбрать качественный посевной материал — зубчики должны быть крупными и без повреждений.

Чтобы чеснок вырос крупным, стоит обратить внимание на несколько аспектов:

Глубина посадки. Зубчики не должны быть заглублены более чем на 4 сантиметра. Это оптимальная глубина для их правильного роста.

Удаление стрелок. Как только на растении появляются стрелки, их необходимо сразу же удалять. Они забирают много энергии у растения, что мешает луковицам развиваться.

Подкормка. Для хорошего роста чеснока важно обеспечить дополнительное питание. Используйте азотные удобрения для лучшего результата.

Прополка и рыхление. Сорняки поглощают полезные вещества из почвы и мешают росту луковиц. Рыхление почвы помогает подземной части растения получать необходимый доступ к воздуху.

Подготовка почвы. Перед посадкой желательно обработать почву специальными удобрениями, которые можно приобрести в магазине.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам вырастить крупный и сочный чеснок, который станет настоящей гордостью вашего огорода.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

