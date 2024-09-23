Капуста без горечи и болезней: идеальные сорта для зимнего хранения

Капуста — это одна из самых популярных огородных культур, о пользе которой известно каждому. Этот продукт исключительно полезен для здоровья, так как содержит множество важных питательных веществ и богат витаминами C и K.
Регулярное употребление капусты помогает снизить риск развития ряда заболеваний и способствует улучшению пищеварения.
Существует множество сортов белокочанной капусты, но для длительного хранения хозяйки чаще всего выбирают позднеспелые сорта. Огородники стараются выращивать капусту, которая устойчива к различным заболеваниям и может храниться до самой весны.
Какие сорта капусты подходят для хранения
Позднеспелые сорта, которые идеально подходят для длительного хранения:
Эти сорта капусты отличаются твёрдой структурой и устойчивы к поражению гусеницами и слизнями благодаря сильному восковому налёту:
Такие сорта остаются свежими и привлекательными даже спустя несколько месяцев хранения. Они хорошо переносят длительные перевозки и сохраняют свой нежный вкус без горечи, радуя приятной свежестью.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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