Капуста без горечи и болезней: идеальные сорта для зимнего хранения

Лучшие сорта капусты для хранения: как выбрать устойчивые к болезням

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста — это одна из самых популярных огородных культур, о пользе которой известно каждому. Этот продукт исключительно полезен для здоровья, так как содержит множество важных питательных веществ и богат витаминами C и K.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Регулярное употребление капусты помогает снизить риск развития ряда заболеваний и способствует улучшению пищеварения.

Существует множество сортов белокочанной капусты, но для длительного хранения хозяйки чаще всего выбирают позднеспелые сорта. Огородники стараются выращивать капусту, которая устойчива к различным заболеваниям и может храниться до самой весны.

Какие сорта капусты подходят для хранения

Позднеспелые сорта, которые идеально подходят для длительного хранения:

"Аммон"

"Атрия"

"Галакси"

"Колобок"

"Арривист"

Эти сорта капусты отличаются твёрдой структурой и устойчивы к поражению гусеницами и слизнями благодаря сильному восковому налёту:

"Фундакси"

"Фьюрис"

Такие сорта остаются свежими и привлекательными даже спустя несколько месяцев хранения. Они хорошо переносят длительные перевозки и сохраняют свой нежный вкус без горечи, радуя приятной свежестью.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

