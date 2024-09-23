Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Развитые цивилизации перегреют свои планеты в течение 1000 лет
Как чай мешает усвоению питательных веществ
В Мюнхене стартовал 189-й по счёту пивной фестиваль Oktoberfest
Юрий Лоза высказался в защиту теории Чарльза Дарвина
Забота о коже начинается с вашего дома: что нужно изменить
7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников
Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры
Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто

Капуста без горечи и болезней: идеальные сорта для зимнего хранения

Лучшие сорта капусты для хранения: как выбрать устойчивые к болезням
1:16
Садоводство

Капуста — это одна из самых популярных огородных культур, о пользе которой известно каждому. Этот продукт исключительно полезен для здоровья, так как содержит множество важных питательных веществ и богат витаминами C и K.

Лучшие сорта капусты для хранения: как выбрать устойчивые к болезням
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Регулярное употребление капусты помогает снизить риск развития ряда заболеваний и способствует улучшению пищеварения.

Существует множество сортов белокочанной капусты, но для длительного хранения хозяйки чаще всего выбирают позднеспелые сорта. Огородники стараются выращивать капусту, которая устойчива к различным заболеваниям и может храниться до самой весны.

Какие сорта капусты подходят для хранения
Позднеспелые сорта, которые идеально подходят для длительного хранения:

  • "Аммон"
  • "Атрия"
  • "Галакси"
  • "Колобок"
  • "Арривист"

Эти сорта капусты отличаются твёрдой структурой и устойчивы к поражению гусеницами и слизнями благодаря сильному восковому налёту:

  • "Фундакси"
  • "Фьюрис"

Такие сорта остаются свежими и привлекательными даже спустя несколько месяцев хранения. Они хорошо переносят длительные перевозки и сохраняют свой нежный вкус без горечи, радуя приятной свежестью.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости

Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.

Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения
Последние материалы
Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников
7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры
Садальский высказался о 43-х банковских счётах Тимура Иванова
Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто
Танцы гиббонов: что они значат для приматов
Терапевт Леонтьева: шоколад и недостаток сна провоцируют мигрень
Россия упрочила отношения с одним из ведущих государств Африки
Собчак высмеяла грозу квадроберов Мию Бойку, которую раскритиковали в Госдуме
Какие продукты опасно есть на завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.